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徐睿知A4腰現身！密謀13年計畫　爆出《夏娃》2兆離婚案

▲徐睿知5月將以新作《夏娃的醜聞》復出。（圖／tvN drama YouTube）
▲徐睿知5月將以新作《夏娃的醜聞》復出。（圖／tvN drama YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-29 15:00:00

南韓32歲女星徐睿知2020年跟金秀賢主演《雖然是精神病但沒關係》人氣攀升，但去年4月卻爆出愛控制男友，私事重創形象。徐睿知淡出小螢幕2年，5月將以新作《夏娃的醜聞》復出，tvN電視台也釋出首波預告跟海報，徐睿知全身布滿黑羽毛化身「A4腰」復仇女神，整體模樣纖細豔麗。

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▲徐睿知新戲海報秀A4腰。（圖／tvN drama IG）
▲徐睿知新戲海報秀A4腰。（圖／tvN drama IG）
徐睿知2013年出道，演藝成績一路平平，直到與金秀賢合作《雖然是精神病但沒關係》，她在劇中飾演患有反社會人格障礙的人氣童話作家「高文英」，成功詮釋「傲慢華麗的外表下，卻藏有一顆細膩且真摯的靈魂」，動容演技獲得大眾肯定。但徐睿知爆紅沒多久，就傳出愛控制前男友金正賢，形象一落千丈，她因此消失螢光幕，相隔2年將於5月25日推出新作《夏娃的醜聞》，朴秉恩、李相燁、裕善等實力派演員皆參演。

電視台釋出《夏娃》預告跟海報，該劇講述一名平民女性利用一場精心籌備13年，賭上自己人生的復仇計畫，並揭露韓國0.1%上流財閥家中發生的2兆韓元離婚案內幕，最終導致家族崩塌，以及兩個男人和一個復仇女的致命愛情故事。

徐睿知在《夏娃的醜聞》中飾演復仇女神李拉艾，她遺傳父母優秀的基因，但雙親不幸過世後，小小年紀的她所擁有的一切同時被剝奪，拉艾前往美國學習復仇需要的一切，前後長達13年，卻在途中面臨愛情兩難的局面。預告中，徐睿知換上華麗禮服接近朴秉恩，並說著「最熾熱的瞬間，最冰冷的讓你坍塌」準備展開復仇，朴秉恩也被徐睿知美麗的外表吸引。

▲徐睿知劇中籌備13年復仇。（圖／tvN drama YouTube）
▲徐睿知劇中籌備13年復仇計畫。（圖／tvN drama YouTube）

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