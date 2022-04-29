荔枝椿危害　議員建議無人機噴灑皂素

荔枝椿象在春天群魔亂飛，中市議員張玉嬿今 (29) 日質詢指出，不少閒置果園臭蟲味四散，建議仿傚彰化運用無人機噴灑皂素，讓椿象不築巢、不產卵，另也應導入淡紫菌除蟲，同時簡化生物防治申辦流程，鼓勵農友減少農藥使用，友善從農環境。副市長令狐榮達表示，農業局也會和農會產銷班合作，鼓勵農民參加相關課程，也會跨局處合作防治。

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張玉嬿說，荔枝椿象是重大害蟲，但噴灑農藥僅能毒殺接觸到藥劑的害蟲，而且使用頻繁對環境不算友善， 2017 年即在議會提案要求擴大培育平腹小蜂，目前年產 500 萬隻仍嫌不足，應再提高二成培育量，讓農民更容易索取。

她指出，彰化縣去年底開始應用無人機噴灑皂素 ( 脂肪酸鉀鹽 ) 來防治，安全又符合生態，能讓椿象不築巢、不產卵，效果佳，也是友善環境資材，建議中市先在太平區廢耕果園試辦噴灑皂素，效益不錯就擴大辦理，補助農民噴灑。

張玉嬿表示， 2020 年台中農改場發表蟲生真菌「淡紫菌 TCTeb01 」菌株，此菌可感染並造成荔枝椿象死亡，經過試驗，成蟲溫室致死率達 90% ，田間致死率也有 80% ，防治效果也很好，建議導入未來綜合防治的一環。

張玉嬿說，希望找到更多荔枝椿象防治利器，有大顆的龍眼與荔枝可以吃，市府應該協助農民建立新的防治技術及觀念，同時簡化多元生物防治申辦流程，藉此鼓勵農友減少農藥使用，避免影響蜂群生存及果樹授粉，友善從農環境。

農業局表示，荔枝椿象危害無患子科植物如龍眼、荔枝及台灣欒樹，吸取樹枝嫩葉汁液，造成嫩枝枯萎，造成作物產量減少約 20-30% 。農業局今年依據荔枝或龍眼生長期及荔枝椿象生長階段，適時搭配化學法、物理法或生物法，以兼顧農業生產與生態保護。

農業局目前主要輔導措施，在監測調查方面，委託國立中興大學，掌握族群密度及防治時機；教育宣導預計 4 場次，另透過便利通業務辦理相關宣導；區域化學防治方面，於荔枝椿象越冬後（早春）及其他專家建議的時期執行，補助藥劑 2/3 ，每公頃最高 2,000 元，今年申辦約 1,600 公頃，並將請農委會加強開發新防治藥劑。

此外，農業局也運用無人機噴皂素防治廢耕園，預定 11 公頃，並透過太平區農會與國立中興大學植物教學醫院合作調查評估其效益，若效果好，未來將擴大辦理。