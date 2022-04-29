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單日確診破萬　時力呼籲：加速審核唾液篩檢

▲新冠肺炎確診人數連兩日破萬，時代力量立院黨團提出加速審核唾液篩檢EUA、檢討入境檢疫天數等主張。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.29）
▲新冠肺炎確診人數連兩日破萬，時代力量立院黨團提出加速審核唾液篩檢EUA、檢討入境檢疫天數等主張。（圖／記者呂炯昌攝，2022.04.29）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-29 14:29:042022-04-29 14:29:15

新冠肺炎確診人數連兩日破萬，時代力量立委提出加速審核唾液篩檢EUA、檢討入境檢疫天數、簡化繁瑣行政流程、公開疫情即時資訊等主張，呼籲指揮中心能盡速調整政策方向。

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時代力量立法委員邱顯智、王婉諭偕同時代力量新北市候選人彭盛韶、王景弘召開「與病毒共存 我們準備好了嗎？」記者會。邱顯智指出，每日的PCR篩檢陽性率，已從2月初的0.1％，飆升至4月27日確診的13.81%，陽性率的飆升，代表採檢能量追不上病毒擴散的速度，然而，每日的PCR送驗量，卻在6萬至7萬件之間徘徊，對比先前指揮中心提到每日達到19.4萬件的篩檢量能，距離仍非常遙遠。

邱顯智建議指揮中心，應把資源配置在更有效的地方，把醫護的能量保存下來，不必強求PCR的量能提升，作為配套，使用快篩試劑來補位PCR就是必然選擇。

王婉諭表示，快篩在未來疫情當中扮演非常重要的角色，若要逐步走向共存，就必須要讓快篩的使用簡易化、普及化，讓民眾自主快篩的意願和量能提升，才能在醫療量能可負擔的情況下，掌握整體疫情的發展。
　
王婉諭呼籲，政府應積極引入「唾液快篩」，雖然精準度有差異，但因使用方便，反而能夠普及且成為疫情早期發現的重要工具，且對於幼兒、小孩、青少年使用來說也較為友善，能夠幫助家長們在防疫期間遇到的困境。她更向指揮中心喊話，希望衛福部加快腳步，針對唾液快篩進行審核，讓快篩的量能跟普及性都能夠更上一層樓。

王婉諭說，入境居家檢疫目前仍維持10天的檢疫時間，會慢慢成為整個防疫量能的負擔，在國內篩檢陽性率可能超過10%且確診數突破萬人的情況下，10天的居家檢疫是否仍有必要，指揮中心應重新思考政策方向。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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