單日確診破萬　時力呼籲：加速審核唾液篩檢

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邱顯智建議指揮中心，應把資源配置在更有效的地方，把醫護的能量保存下來，不必強求PCR的量能提升，作為配套，使用快篩試劑來補位PCR就是必然選擇。
王婉諭表示，快篩在未來疫情當中扮演非常重要的角色，若要逐步走向共存，就必須要讓快篩的使用簡易化、普及化，讓民眾自主快篩的意願和量能提升，才能在醫療量能可負擔的情況下，掌握整體疫情的發展。
王婉諭呼籲，政府應積極引入「唾液快篩」，雖然精準度有差異，但因使用方便，反而能夠普及且成為疫情早期發現的重要工具，且對於幼兒、小孩、青少年使用來說也較為友善，能夠幫助家長們在防疫期間遇到的困境。她更向指揮中心喊話，希望衛福部加快腳步，針對唾液快篩進行審核，讓快篩的量能跟普及性都能夠更上一層樓。
王婉諭說，入境居家檢疫目前仍維持10天的檢疫時間，會慢慢成為整個防疫量能的負擔，在國內篩檢陽性率可能超過10%且確診數突破萬人的情況下，10天的居家檢疫是否仍有必要，指揮中心應重新思考政策方向。
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