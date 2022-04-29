選情緊張！閃靈樂團Doris、北市議員許淑華挺卓冠廷
民進黨新北市議員初選民調即將於5月2日登場，爭取新北市第8選區（土樹三鶯）議員提名的卓冠廷，為初選做最終的衝刺；新人參選的卓冠廷選情緊張，今（29）日力邀閃靈樂團團長葉湘怡Doris和台北市議員許淑華，一起站路口向選民拜票。
新潮流的許淑華指出，卓冠廷是在地努力打拚的年輕人，願意在土樹三鶯這麼廣大且艱困的區域一步一腳印認真經營，非常不容易；此外，她所屬派系並沒有在本選區推出人選，而民進黨內的文化，本來就會支持優秀的年輕人，認為卓冠廷不只認真，論述能力也強，呼籲大家接到電話民調，唯一支持卓冠廷。
葉湘怡說，今天以音樂人的身份，力挺曾任台中市新聞局長、娛樂文化多有耕耘的卓冠廷；這次幫卓冠廷站台，是她這次初選中首次的站台，且與林昶佐及卓冠廷、洪慈庸兩家人本來就相當熟識，真心向市民朋友保證，卓冠廷絕對是正派、優秀、專業的好人選，所以卓冠廷一通電話，她就立刻答應出來力挺。
卓冠廷表示，2位助選嘉賓各自在音樂圈、政治圈耕耘多年，都有非常多亮眼的表現，是年輕人努力打拚的最佳代表和榜樣；並透露，邀請2人的過程「意外順利」，由於2人行程都滿檔，但接到電話時都義不容辭答應前來助選，也馬上就敲好時間，因此今天早上一起出擊，向市民朋友推薦卓冠廷。