最美蜘蛛精遭2影壇大哥性侵！猝逝4年　好友悼念：要快樂

香港女星藍潔瑛曾演出周星馳電影《大話西遊》聞名，被封為「最美蜘蛛精」，卻自曝被兩位影壇大哥性侵，導致身心受害，在演藝圈銷聲匿跡，2018年在家中猝逝，令人惋惜。昔日好友曾華倩難忘摯友，27日在藍潔瑛的冥誕當天曬出兩人青春年華時的合影，悼念好友「親愛的，生日快樂，我們的回憶，永遠都記在心中！要快樂啊」。





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▲《大話西遊》「蜘蛛精」是藍潔瑛代表作。（圖／劇照，2018.11.03）

年輕時美豔的藍潔瑛，有「靚絕五台山」之美譽，後來淡出演藝圈，傳出精神失常出問題，生活困頓，滿頭白髮模樣不復當年，更有粉絲曝光訪問影片，她怒控有兩位影壇大佬對她施出狼爪，震撼香港演藝圈，但當年她懼怕對方的勢力龐大不敢聲張，只能自己吃事後避孕藥。





然而，這項指控並無實際證據，且20、30年前時間久遠，故無法確認真兇，事情不了了之。2018年底，藍潔瑛被發現倒臥在家中猝逝，令外界譁然，生前遭人污辱一事，也因為其中一名影壇前輩過世，另一名傳聞的大哥緊急發聲明否認，成了一場羅生門。





▲昔日的香港女神藍潔瑛，晚年整個變了樣（右）。（網路圖，2018.01.10）

好友曾華倩對其慘痛過往隻字不提，近日適逢藍潔瑛冥誕，她隔空對故友喊話：「我們的回憶，永遠都記在心中！要快樂啊」，盼她在另一個世界能夠安息，網友也感動表示，「一直都好喜歡你和藍潔瑛」、「一對姐妹花都是大美女，藍潔瑛太善良」、「好朋友從來都不是隨口說說」。



