中重症＋30 添2死亡個案！50歲男從「確診到不治」僅4天
中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增11974例COVID-19本土個案及339例境外移入，其中新增29位中症、1位重症。年齡分佈在10多歲到90多歲，今年至今累積已有189位本土中重症案例，其中9名死亡，今天新增2位死亡案例為80多歲男性和50多歲男性，其中50多歲男子從確診到死亡僅過了4天。
指揮中心說明，今日的重症死亡個案，一位是80多歲本國籍男性，打過2劑疫苗，有腎臟病史和精神系統病史，4月18號確診，4月23號死亡。另位死亡個案為50多歲本國籍男性，有打3劑疫苗，原本列為中症個案，本身也有慢性病史、長期臥床，從4月21號確診到4月24死亡，僅過4天。
而今日新增的29例中症病例，有一位是10多歲女童，有肺炎症狀目前使用瑞德西韋治療中。而新增的重症病例則是一位80多歲女性，目前住在加護病房治療。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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