中市府2局長確診燒進議會　顏莉敏、王立任自行居隔

台中市議會下星期將質詢教育文化業務，今（29日）傳出文化局長陳佳君、教育局長楊振昇和議會一名專責教育文化業務的職員確診。由於多位議員前天才與陳佳君、楊振昇餐敘，副議長顏莉敏、王立任皆主動快篩，宣佈自行居隔3+4。因此事快篩、居隔的議員人數目前持續增加中。
台中文化局長陳佳君確診，成為中市府第一位確診的一級主管。市政府上午證實，陳佳君28日喉嚨痛、流鼻水及輕微發燒，晚上使用家用快篩結果為陽性，隨即由同住家人載至醫院進行PCR採檢，檢測結果為陽性，目前按照中央匡列原則，先匡列同住家人2人進行居家隔離。
時值議會開議時間，多位議員如臨大敵，因為正副議長和議會多位教育文化委員會委員，星期三晚間才和陳佳君餐敘，有7位議員和她同桌。下午的財政質詢，已有多位議員不進議場，改書面質詢或由其他議員代打。台中市長盧秀燕居隔中，代她列席議會的副市長令狐榮達，也利用中午休息時間快篩，結果為陰性。
和陳佳君同桌的副議長顏莉敏，下午主動在臉書宣佈自己快篩陰性，將自行居隔3+4；同選區的議長張清照、民進黨議員王立任也宣佈跟進3+4；黨團總召江肇國表示，自己也是快篩陰性，即起暫停所有公開行程。
市府教育文化相關局處包括教育局、文化局、新聞局、運動局，其中新聞局長鄭照新因接觸確診者最早居隔3+4，文化局長陳佳君確診10+4，教育局長楊振昇剛也傳出快篩陽性，，已赴醫院PCR，下週的業務質詢將有3位首長無法出席。