無健保卡、居留證不能買快篩實名制　境外生籲開放

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如2020年初實施的口罩販售實名制（後已修正）、對因疫情隔離者提供一天1000元的補助、PCR檢測結果透過「健保快易通」查詢等等，社會及行政機關漠視無健保／居留身分的「例外」人士，使得這些例外人士長期生活在防疫政策的縫隙中。
境外生權益小組表示，這些例外人士除了無法獲取上述防疫物資與補助外，也在疫情狀況下面臨無法就醫的困境，組織曾多次接獲無健保的陸生、新入學的僑生投訴，因無健保卡而被私立醫院或診所拒診。
上周就有一名陸生因發熱症狀，前往列於疾管署網站「全國指定社區採檢院所 」的台北市某私立醫院採檢，卻被當值人員以「無健保卡無法確認身分」為由，拒絕提供PCR檢測。進一步詢問卻得到「你可以去其他公立醫院」的回覆。
境外生權益小組呼籲，疫情之下，不因再區分身份，無健保卡者也應在疫情中獲得平等對待，並敦促衛福部，儘速修正家用快篩試劑販售實名制規定，供無健保卡及居留證之人士購買，以保障全民皆可獲得防疫物資；盡力處理無健保卡拒診的情形，以保障民眾的就醫權益及公共健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。