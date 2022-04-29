妙麗與跩哥／藏了19年的暗戀　竟成相伴一生的摯愛

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他們的友情從1999年開始，當時艾瑪華森9歲，湯姆費頓12歲，兩人在《哈利波特》裡頭都擔綱要角，只不過前者飾演天才學霸妙麗，後者則是反派馬份，兩人在片中也有不少衝突戲。
雖然角色狀態呈現對立，但戲外艾瑪華森卻相當欣賞這位大她3歲的大哥哥，時常會藉故跑到片場偷看他，還會找場記詢問班表，看自己有沒有和他對戲的場景。艾瑪華森接受英媒《鏡報》專訪笑說：「就算沒有我的戲，只要有他在，我絕對一大早就到片場等他，然後偷看他。」
「我還記得他天天都帶著滑板來，小女生嘛，總是喜歡壞男孩，尤其見到男生年紀比自己大，又會玩滑板，就是超酷呀！」那時艾瑪華森對湯姆費頓滿是崇拜，心意藏也藏不住，男生自然也知道這件事，「不過事後我聽別人說，他（湯姆）一直對外說把我當成妹妹看待，我知道後超傷心，傷心好久。」
儘管艾瑪華森稱男方一直都曉得她的「暗戀」，但湯姆費頓受訪時被問到此事，卻狐疑表示：「可是當時我真的不曉得耶，我這樣回答是不是很笨呀？」
不過湯姆費頓很珍惜和艾瑪華森的情誼，主要是他們之後變成鄰居，地緣關係常常出來玩耍。艾瑪華森喜歡看書，湯姆費頓本身也是創作歌手，彼此性格都走文藝派路線，使他們自然而然走到一起，還會私底下相約跑去露營過夜。
「我很愛艾瑪，我們常常私約，只是我們不會常常PO在社群網站而已，」湯姆費頓透露：「很多人約會都喜歡打卡，但我跟她（艾瑪）都不是這樣類型的人。」字裡行間也傳達出欣賞女方低調的個性。
湯姆費頓還分享，在拍攝第三集《阿茲卡班的逃犯》時，有場戲妙麗必須要賞馬份一巴掌，他特別跑去找艾瑪華森排練，要對方打他一巴掌，「結果她（艾瑪）太認真，她直接賞我一記右鉤拳，當下頓時感到男性自尊受辱。」但他表示，認識艾瑪久了，就發現她是一個比誰都還認真的女孩，「光是教她學滑板，我就感受得到她對自己有要求、很賣力，所以我很喜歡跟她耗在一塊。」
對於這段沒有結果的暗戀，艾瑪華森和湯姆費頓都是笑看一切，兩個人還會時常在私底下說笑往事。雖然外媒都很希望他們有發展，不過卻遭他們雙雙否認，互稱「人生最要好的朋友」。
實際上，湯姆費頓和艾瑪華森這20多年來身旁都各自對象，他們還真的是「純友誼」到不行的好朋友，也難怪這段關係一直被網友傳為佳話。
感情很多時候講究緣分跟感覺，即便個性再怎麼適合，一方沒fu也是白搭，但若能和艾瑪與湯姆一樣，因為彼此了解、性情相仿而成為一生摯友，相信這「朋友的愛」，或許比當情人還要走得更長久呢！
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