未來「快篩陽性取代PCR」？陳時中回應：所耗成本會更大
台北市長柯文哲曾提出，未來快篩陽性也不一定要做PCR確認的構想，但指揮官陳時中則表示，台灣目前還不適合，因國外通常是在疫情下坡後執行。後又有醫師認為應考慮該作法，讓民眾免於再跑醫院或因PCR而耽誤流程，今日陳時中再次回應，PCR可以開至19萬量能，但有分配不均的情形，故未來會要求地方多設採檢站，並期望能與基層診所合作。
指揮中心目前對「快篩陽性即視為確診」的方針暫不考慮，但北市聯合醫院醫師姜冠宇認為，必須考慮用「快篩取代PCR確診」，原因是無症狀者2次快篩若都呈陽性，準確率可達到95%，而有症狀的患者則通常快篩一次即能確認，以該方式運作，即能讓民眾免於特地跑醫院，或因為PCR檢測而卡流程。
今日陳時中回應，應當分為兩種情況來檢視，一為容量問題，二為是否如此緊迫，並表示目前PCR總量可達19萬，而目前一天收到的不超過10萬，問題點比較傾向為分配不均，故會再要求地方開設採檢站，並希望能與基層診所合作開立。
陳時中也說明，目前並無用量不足的狀況，若以快篩陽性取代PCR，兩者相符程度大約是88.7%，故會出現一成為非確診者，進而導致匡列者被居家隔離等問題，所耗成本更大，於法律角度也有限制人身自由之問題。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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