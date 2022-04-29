中市「豬事圓滿公園」缺停車場　蔡其昌會勘協助

台中市北區建成里及建德里等里民連署盼「豬事圓滿公園」興闢地下停車場，今 (29) 日立法院副院長蔡其昌、市議員賴佳微等人前往公園預定地會勘，聽取地方民意。 蔡其昌表示，他會在中央找相關單位來爭取預算協助，但還需要市政府願意配合。

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蔡其昌表示，當地里長跟里民大家都非常關心這個肉品市場改建為公園，能夠增加民眾休閒空間當然是好事，但是這裡一直以來對於停車位的需求也非常的多，民眾前來進行休閒活動也希望有方便停車的空間，要能夠兩全其美考驗的就是市長的規劃能力，在賴佳微議員邀請來了解目前的狀況，以及盧市府的規劃為什麼會造成當地居民的不滿。蔡其昌也說，這個案件現階段需要中央支持的部分，他會全力來協助。

賴佳微表示，北區建成里、建德里一帶大樓眾多，住戶反應現在的停車空間已經不敷使用。巷弄內車輛擁擠，且周圍路段時常出現車輛併排違停，當地交通路況不佳。另外還有民眾陳情，周遭因為沒有地下公共停車場可以購買月票停車位來安置車輛，影響周圍民眾把老車汰換掉的意願，讓市區空汙治理的成效大打折扣。

賴佳微指出，現在台中市地寸土寸金，好不容易有這麼完整的腹地可以蓋公園地下停車場，市府卻沒有充分發揮土地利用的價值只願意做公園。近期在議會質詢此議題後，臉書更湧入相當多民眾私訊或留言支持豬事圓滿公園應興建地下停車場來改善當地停車問題，甚至連鄰近數百公尺內的太平區新光里民眾都表示希望能興建。

市府指出，配合肉品市場轉型及都市計劃劃定，豬事圓滿公園新闢工程分兩期規劃，第一期面積 1.32 公頃，已於今年 4 月開工，預計 7 月底完工；另第二期面積 0.65 公頃，目前在規劃設計中。

市政府表示，主體式共榮公園已經開工，公園北側商業區也正辦理「台中市肉品市場原地轉型活化促進民間參與公共建設案」可行性評估，規劃設置汽車

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格及機車

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格的停車空間，加上已開闢成的建成停車場與路邊停車空間現有

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格汽車格與

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