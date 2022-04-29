特企／薑餅人王國中配改版正式上線！閻奕格加碼熱唱

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《薑餅人王國》全中文配音自消息公佈以來已經讓人萬分期待，為了不讓玩家久等，5月3日就要正式上線說中文了！為了讓玩家可以搶鮮瞭解喜愛的餅乾們說中文到底會是什麼模樣，活動網站已經公佈餅乾們的中文替「聲」，除了負責餅乾的配音員資訊外，還提供中文台詞試聽，既然集結了這麼強悍的配音陣容，當然要為玩家爭取更多的福利，特別邀請配音員們錄製了餅乾們的手機鈴聲及來電答鈴，只要到活動網頁領取免費試用序號到Line Music下載，就能讓可愛的餅乾們幫你成為LINE上與親友聯繫的橋樑。
《薑餅人王國》中文配音活動網址：https://www.cookierun-event.com
中文主題曲「聲音的信仰」閻奕格跨界熱唱 搭配神秘餅乾配音一同玩耍
《薑餅人王國》迷惑聽覺的鮮聲饗宴一波接一波，除了超乎想像的配音陣容外，特別邀請台灣玩家非常熟悉，由So-net Octave music八度音創監製，歌聲溫柔與力量兼具的格格「閻奕格」獻唱中文主題曲「聲音的信仰」！格格相當熱愛遊戲也是「薑餅人王國」玩家，這首帶有Dance pop曲風的中文版主題曲充滿活潑輕快的氛圍，與格格的演唱風格可說是命中注定的相逢，而且除了主題曲獻唱外，格格還特別擔任最新登場的櫻花餅乾配音，究竟這樣的美聲跨界合作會爆發什麼樣的獨特魅力，就請玩家親自上線驗證了！此外，想近距離跟勇敢餅乾一起看棒球嗎？5月13日是樂天桃猿球場《薑餅人王國》主題日，勇敢餅乾還有其他餅乾們都會一起到現場，和樂天女孩們一起跳開場舞，想要一起同樂的玩家，千萬不要錯過粉絲團主題日尊榮雙人套票抽獎活動唷！更多詳細更新及活動內容與辦法請密切鎖定官方網站與粉絲團瞭解最新詳情！
影片網址：https://youtu.be/ZTpyf41xa1c