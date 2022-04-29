基隆市疫情嚴重　謝國樑拋「染疫慰問金」政見

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謝國樑認為，若因染疫死亡，則應補償30萬元的問問金，其中由政府來補償20萬元，並從民間募資10萬元，以稍彌補痛失家人的心情；此外，發放慰問金的時程，將從從民國109年疫情開始時回溯，2年內皆可申請，並建議中央政府考量比照。
謝國樑提到，以基隆為例，總人口36萬中約有17萬多的勞動力人口，目前中央疫情指揮中心以香港、紐西蘭等染疫率15％做為因應規劃的基礎，基隆市大約有2.5萬勞動人口可能染疫；若中央的策略方針，是集體染疫才能集體免疫的話，那更要妥善、確實的照顧染疫民眾。
謝國樑指出，據美國媒體CNBC最新報導指出，逾70%的新冠肺炎確診者康復一年後，出現長期的後遺症；台灣這波疫情迅速升溫，基隆頓時成為全台疫情最嚴重的地區，內心也感到非常難過和不捨，未來如果有機會進入市府後，將直接發放「染疫慰問金」，給因染疫而影響家庭生計的市民快速、具體的幫忙。
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