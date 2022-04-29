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基隆市疫情嚴重　謝國樑拋「染疫慰問金」政見

▲爭取國民黨基隆市長提名的謝國樑提出，未來若入主市府後，將發放「染疫慰問金」的政見。（圖／謝國樑辦公室提供）
▲爭取國民黨基隆市長提名的謝國樑提出，未來若入主市府後，將發放「染疫慰問金」的政見。（圖／謝國樑辦公室提供）

記者陳志仁／基隆報導

2022-04-29 14:53:39

面對不斷上升的確診人數，爭取國民黨基隆市長提名的謝國樑提出，未來若入主市府後，將發放「染疫慰問金」的政見，首批將以18歲以上公、勞保者（不限行業）、家庭經濟支柱，做為優先發放的對象，這應該是政府必須為大家要做的事。

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謝國樑表示，基隆過去1個月，染疫人口一直都是全國最高的縣市，高到為全國平均值的5至7倍，而染疫的民眾將有近半個月時間，處於經濟和日常生活停擺的狀態：為此，提出未來將發放每人1萬元的「染疫慰問金」給基隆市民，並以18歲以上公、勞保者（不限行業）、家庭經濟支柱為優先發送對象。

謝國樑認為，若因染疫死亡，則應補償30萬元的問問金，其中由政府來補償20萬元，並從民間募資10萬元，以稍彌補痛失家人的心情；此外，發放慰問金的時程，將從從民國109年疫情開始時回溯，2年內皆可申請，並建議中央政府考量比照。

謝國樑提到，以基隆為例，總人口36萬中約有17萬多的勞動力人口，目前中央疫情指揮中心以香港、紐西蘭等染疫率15％做為因應規劃的基礎，基隆市大約有2.5萬勞動人口可能染疫；若中央的策略方針，是集體染疫才能集體免疫的話，那更要妥善、確實的照顧染疫民眾。

謝國樑指出，據美國媒體CNBC最新報導指出，逾70%的新冠肺炎確診者康復一年後，出現長期的後遺症；台灣這波疫情迅速升溫，基隆頓時成為全台疫情最嚴重的地區，內心也感到非常難過和不捨，未來如果有機會進入市府後，將直接發放「染疫慰問金」，給因染疫而影響家庭生計的市民快速、具體的幫忙。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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