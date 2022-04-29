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大同電鍋盒玩神還原！從日本紅回台灣　5/1起來這換購

▲迷你大同電鍋盒玩5月登場。（圖／官方提供）
▲迷你大同電鍋盒玩5月登場。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-29 15:29:22

大同公司與日本玩具公司 Kenelephant合作推出迷你大同電鍋盒玩，在日本開賣時造成熱議，現在從日本紅回台灣！將於5/1～5/31於全台大同3C直營門市及e同購開放限量換購/加購，憑會員點數100點加199元即可換購迷，或於e同購單筆訂單購買任一大同品牌小家電(限用電小家電)，可加價199元購得，目前無法單獨販售。

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▲大同電鍋盒玩，另還有隨機附送隱藏版LUCKY ITEM迷你肉包。(圖／廠商提供)
▲大同電鍋盒玩，另還有隨機附送隱藏版LUCKY ITEM迷你肉包。(圖／廠商提供)
迷你大同電鍋盒玩全系列共有6款，包括台灣版2款經典色(紅、綠)及日本版4款顏色(綠、白、黃、水藍)，每盒盒玩內皆附有大同電鍋本體，與內鍋、內鍋蓋、蒸盤、量杯，跟飯勺，所有內容物等比微型縮放。除此外每盒盒玩皆附有由日文及繁體中文編輯的迷你電鍋料理食譜書乙本，另還有“隨機“附送隱藏版LUCKY ITEM迷你肉包，整組神還原台灣人歷久不衰的廚房神器。

▲大同電鍋盒玩所有內容物等比微型縮放，且附有日文及繁體中文編輯的迷你電鍋料理食譜書。(圖／廠商提供)
▲大同電鍋盒玩所有內容物等比微型縮放，且附有日文及繁體中文編輯的迷你電鍋料理食譜書。(圖／廠商提供)
迷你大同電鍋盒玩換購方式

  • 會員搶先抽：大同會員獨享搶先好康，即日起-5/15，每日登入大同同樂會APP可享一次迷你大同電鍋盒玩抽獎機會，同期間於全台大同3C直營門市/e同購消費，每筆消費可再加碼一次抽獎機會。首次下載大同同樂會APP還可以獲得100元折價券。
  • 門市：5/1～5/31至全台大同3C直營門市憑會員點數100點加199元即可換購迷你大同電鍋盒玩，每會員限換購1個，不挑款，每店數量有限換購完為止。
  • 網購：5/1～5/31於e同購單筆訂單購買任一大同品牌小家電，限用電小家電，即可加價199元購得，每筆訂單限加購1個，限量500個，不挑款，隨貨配送。

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