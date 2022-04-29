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他確診「6小時輕症轉病危」！醫曝現況　羅一鈞推測原因

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，針對中重症判斷和病程發展作出解釋。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，針對中重症判斷和病程發展作出解釋。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-29 15:15:092022-04-29 15:25:52

國內疫情持續延燒，今（29）日再增11974例本土確診，而北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰則在臉書指出，有75歲病人確診後收治專責病房，短短6小時就從輕症轉為重症，對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞認為，較有可能是出現「快速惡化敗血症合併呼吸困難」，詳細原因仍需看實際病例資料。

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29日中午，蘇一峰在個人臉書發出一張病危通知單，提到一名75歲病人確診後收治專責病房，原本X光無異狀、白血球正常、發炎指數正常，藥物瑞德西韋也用了，但幾小時後血壓卻急劇下降，病人也不斷喘氣，半夜奮戰到底才救回一命；並強調，輕症回家突然轉病危，醫療團隊也沒辦法預測，若病房足夠當然大家都可住院，但目前確診病人太多，不可能都住院觀察。

▲（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
▲胸腔科醫師蘇一峰則在臉書指出，有75歲病人確診後收治專責病房，但短短6小時就從輕症轉為重症（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
羅一鈞表示，從蘇一峰的描述看來，推測是出現「快速惡化敗血症合併呼吸困難」，不過訊息不夠完整，仍需看實際病例資料；此外，過去公布過的「輕症轉重症」或「中轉重」，病程發展都有變化快速情形，例如先前有2歲女童個案也是算是個案進程較快，強調每個人感染病程變化不一定，且從國際文獻，及目前觀察到100多例中重症表現中，短期快速惡化情形還是少見，所有個案中，針對高風險族群有慢性病的年長者或一歲以下幼兒，才比較會有可能病程變化較快情形，這些都列為比較需要密切觀察或收治集檢所或是收治醫院的對象，希望能更快速掌握這些變化情形。

針對輕症、中重症定義，羅一鈞則解釋，重症基本上就是比較需要住ICU，以及出現「急性呼吸窘迫症候群」「敗血症敗血性休克」，必須使用呼吸器或高流量氧氣鼻管等；中症主要是「肺炎」或是「血氧濃度有下降」，也會透過每天記錄的手板上的數字，或X光表現，以及從臨床蒐集到病歷摘要或用藥申請單紀錄，去研判屬於中或重，這部分基本跟先前的判定標準一致。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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