他確診「6小時輕症轉病危」！醫曝現況　羅一鈞推測原因

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羅一鈞表示，從蘇一峰的描述看來，推測是出現「快速惡化敗血症合併呼吸困難」，不過訊息不夠完整，仍需看實際病例資料；此外，過去公布過的「輕症轉重症」或「中轉重」，病程發展都有變化快速情形，例如先前有2歲女童個案也是算是個案進程較快，強調每個人感染病程變化不一定，且從國際文獻，及目前觀察到100多例中重症表現中，短期快速惡化情形還是少見，所有個案中，針對高風險族群有慢性病的年長者或一歲以下幼兒，才比較會有可能病程變化較快情形，這些都列為比較需要密切觀察或收治集檢所或是收治醫院的對象，希望能更快速掌握這些變化情形。
針對輕症、中重症定義，羅一鈞則解釋，重症基本上就是比較需要住ICU，以及出現「急性呼吸窘迫症候群」或「敗血症敗血性休克」，必須使用呼吸器或高流量氧氣鼻管等；中症主要是「肺炎」或是「血氧濃度有下降」，也會透過每天記錄的手板上的數字，或X光表現，以及從臨床蒐集到病歷摘要或用藥申請單紀錄，去研判屬於中或重，這部分基本跟先前的判定標準一致。（編輯：張志浩）
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