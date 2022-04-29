韓國5/2起解除室外戴口罩規定　候任政府不認同

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金富謙表示，當局判斷韓國近期疫情趨穩，考慮戴口罩對民眾帶來的不便，決定解除室外戴口罩的規定。這也是韓國時隔566天以來首次解除在室外戴口罩的規定。
截至今天凌晨零時，韓國境內新增5萬568例確診，穩定維持下降態勢；重症人數降至526例，重症病床使用率27.6%。
不只韓國，法國、紐西蘭、新加坡等國都已在Omicron疫情觸頂轉降後解除戶外強制戴口罩的規定，解除規定後確診數也持續減少。韓國當局預估，取消戴口罩規定並不會造成確診數再次上升。
不過，代表候任政府的總統職務交接委員會對此表示遺憾，強調取消戴口罩規定為時尚早，並質疑若疫情再次升溫，當局是否已做好相關因應措施及準備。
韓聯社報導，委員會先前曾表示，將在新政府5月10日上任後檢討是否解除室外戴口罩義務，但現任政府今天先行宣布將解除規定，部分意見認為是出於政治考量。
對此，疾病管理廳廳長鄭銀敬澄清，當局持續觀察社交距離規範鬆綁後疫情變化，確認確診數仍穩定下降，重症人數及病床使用率也維持在低點，考量室外空氣流通、感染風險大幅低於室內，才做此決定。
中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊也指出，在大力宣導室內戴口罩規定同時，開放室外可不戴口罩，有助鼓勵民眾到戶外活動，在炎熱的夏天反而能減少民眾待在空氣不流通空調房內的時間。（編輯：陳惠珍）1110429