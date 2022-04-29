科博館「琥珀的記憶」特展 臺灣珍稀琥珀標本亮相

國立自然科學博物館跨年度主題特展《那一刻－琥珀的記憶》，今日起正式登場。特展空間及主視覺營造濃厚的藝術、電影風格，且為方便參觀，規劃五大單元主題「琥珀與他們的產地」、「真假琥珀」、「進化特區」、「白堊紀公園」、「記憶拼圖」，展至明年2月中旬，歡迎把握展期細細品味，在科博館留下屬於自己這一刻的記憶。





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這項盛大展出，集結6件臺灣琥珀標本，其中一件臺南東山發現的標本是臺灣首次、也是目前唯一一件琥珀內有生物包埋，初步研究推測這種生物可能是屬於蛛形綱的物種。另外，亞洲蒐藏琥珀逾40年的知名琥珀專家黃憶人，也借出電影「侏羅紀公園」限量版編號第6號的復刻版手杖，讓觀眾一睹為快。





▲科博館「琥珀的記憶」特展今登場，展出臺灣珍稀琥珀標本，圖為與會貴賓合影。（圖／科博館提供）

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，電影「侏羅紀公園」掀起恐龍重生的話題。《那一刻－琥珀的記憶》搭上即將上映「侏羅紀世界」電影熱潮外，也將呈現科博館地質學組豐富的琥珀蒐藏。





▲電影「侏羅紀公園」限量版編號第6號的復刻版手杖，讓觀眾一睹為快。（圖／科博館提供）

策展人、科博館地質學組助理研究員楊子睿博士指出，「琥珀是遠古植物產下的樹脂化石，經過大約億萬年的埋藏過程形成。」1993年電影「侏羅紀公園」上映後，有生物遺體埋藏的琥珀成為科學研究的前瞻材料，舉凡蝸牛、螃蟹、蛇、菊石、鳥、以及恐龍尾巴等中生代已滅絕的物種，近乎都能以原樣形態保存在珀體當中，讓科學家得以窺探中生代的生態與生物模樣。





▲科博館「琥珀的記憶」特展中，展出 一隻身長約9公尺、身高約3公尺的特暴龍全身骨骼標本，超吸睛。（圖／科博館提供）

在「琥珀與他們的產地」主題區裡，除了介紹世界各地的珍稀琥珀，亦首次曝光6件臺灣的琥珀標本，有臺南東山出土臺灣首次、唯一內有生物包埋的標本亮點；另一件亮點標本是新北瑞芳出土、臺灣現有最大一塊琥珀，長寬皆達15公分，從地質資料分析，可能來自於新北市瑞芳區中新世中期（約1500萬年前）的濱海相沉積物，都是這項特展亮點。





此外，在「白堊紀公園」展區矗立一隻身長約9公尺、身高約3公尺的特暴龍全身骨骼標本，還有多件大型恐龍標本群並列，也是觀眾矚目焦點，現場也以科學例證回應大眾對於「我們是否能複製恐龍？」的疑問。









