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歐陽靖小孩躺地遭質疑　譚艾珍怒轟「誰家千金閒閒沒事」

▲歐陽靖（右）爆氣喊「單親媽」疑離婚，譚艾珍替愛女反擊千金妻。（圖／歐陽靖臉書）
▲歐陽靖（右）爆氣喊「單親媽」疑離婚，譚艾珍替愛女反擊千金妻。（圖／歐陽靖臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-29 16:32:00

38歲的藝人歐陽靖是資深演員譚艾珍的愛女，前年和一名日本攝影師RK完婚後，就迎來兒子「新醬」。近日畢業於台大獸醫系、《女人我最大》班底蔡沐妍發文討論「寶寶該不該躺地」，指出讓孩子隨處躺下是自由是好事，但事後的教育和溝通很重要，引來自認是單親媽媽的歐陽靖留言「小孩送妳教」，隨後就在社群上掀起兩派論戰，對此，譚艾珍得知後也出面替愛女護航。

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歐陽靖表示新醬時常在公共場所隨地就躺，曾用盡全力阻止，但卻礙於孩子過人的掙扎力道而毫無辦法，在外人眼裡，新醬或許失控，不過當歐陽靖看到其他新手媽媽們也為同樣的問題所苦後，感覺自己並不孤單。

對於蔡沐妍的育兒觀，歐陽靖無奈地說：「被社經地位完全不同等級的公眾人物指正育兒方式，我認為很冤枉，卻沒有任何辦法反駁，她隨便拿的一個包包可能就是我一整年的收入，學歷跟容貌也比我好太多。」自暴自棄的同時，又說：「她有幸福的家庭，而我是一個被丟掉的單親媽。」不免引發外界猜測歐陽靖在暗示自己已經離婚。

▲歐陽靖（左）承認夫妻失和。（圖／歐陽靖IG）
▲歐陽靖（左）疑似離婚。（圖／歐陽靖IG）
譚艾珍今（29）日發文力挺愛女：「這是誰家的千金閒閒沒事？為什麼不去關心偏鄉弱勢？人家怎麼養小孩管她什麼事？也可能她用批評別人達到自己某種目的吧？」而蔡沐妍這幾天意外掀起關注，對於育兒論戰，她不以為意地說：「既然大家都來了，那就團購參考一下再起吧。」似乎想藉由這次新聞熱度來推銷商品，同時忽略酸民們的留言：「很嗆的（留言）我就都假裝看不到囉！」

▲譚艾珍（右）力挺愛女。（圖／譚艾珍臉書）
▲譚艾珍（右）力挺愛女。（圖／譚艾珍臉書）
▲蔡沐妍因發表育兒觀而備受關注。（圖／蔡沐妍臉書）
▲蔡沐妍因發表育兒觀而備受關注。（圖／蔡沐妍臉書）

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