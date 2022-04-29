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貼曾妍潔長腿照示警同黨同志　村長：同選區的怎麼選啦

▲身高177公分的曾妍潔，不僅身材高挑，也擁有博士學歷，她希望大家不要只看到她的外貌，也要了解她想為民服務的內涵。（圖／曾妍潔提供）
▲身高177公分的曾妍潔，不僅身材高挑，也擁有博士學歷，她希望大家不要只看到她的外貌，也要了解她想為民服務的內涵。（圖／曾妍潔提供）

記者李春台/桃園報導

2022-04-29 15:38:34

代表民眾黨參選桃園市第八選區的曾妍潔，10多年前為了籌措幫浪浪治皮膚病的費用，應電子雜誌之邀拍了許多美腿照，村長詹江村今（29）日將曾妍潔的大長腿照片貼上臉書示警表示，「這是要叫跟她同選區的人怎麼選啦！」還直接點名同黨的舒翠玲，「看來妳要加油了！」

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▲村長詹江村貼出曾妍潔10多年前為電子雜誌拍攝的腿模照片對同黨同志示警，「這是要叫跟她同選區的人怎麼選啦！」。（圖／翻攝詹江村臉書）
▲村長詹江村貼出曾妍潔10多年前為電子雜誌拍攝的腿模照片對同黨同志示警，「這是要叫跟她同選區的人怎麼選啦！」。（圖／翻攝詹江村臉書）
身高177公分，擁有標準麻豆身材的曾妍潔今天受訪時表示，當年會拍腿模照是因為大學打工，揀養了上百隻流浪狗，為了要醫治浪浪的皮膚病，有次看到車展選美有三萬元獎金，就跑去參加獲選第一名。之後跟電子雜誌合作，當平面模特兒，她也很感謝電子雜誌的站長當時對她的支持，但因為要專心攻讀博士，2016之後正式進入職場（北科大專案助理教授）就沒再拍了。


目前任職於桃園市政府的曾妍潔說，她是文化大學建築與設計學系畢，後來考進北科大建研所，因為想要學習更專業，又考上台大環工所博士。曾妍潔說，因為自己的專業是建築跟能源，所以競選主軸會主打居住正義、能源政策和居住安全，她同時強調，除了男生之外很多媽媽也很喜歡我。


這次代表民眾黨參選平鎮區市議員，被詹找到以前的照片還拿出來提醒舒翠玲，曾妍潔說，謝謝前輩的關注，每個人都有過去，自己又不是從石頭裡蹦出來的， 每個人都有過去，既然參選，人家看到過去的照片那個很正常。「謝謝詹議員為我曝光」，曾妍潔說，剛有去留言，誠心誠意的謝謝他。

▲曾妍潔10多年前為電子雜誌拍攝的腿模照，被詹江村貼出來提醒同黨同志。（圖／翻攝詹江村臉書）
▲曾妍潔10多年前為電子雜誌拍攝的腿模照，被詹江村貼出來提醒同黨同志。（圖／翻攝詹江村臉書）
曾妍潔最後表示，自己一直在推流浪動物跟居住正義的議題，但因為個人力量小，因此民眾黨徵求候選人時就去報名，也謝謝民眾黨給她很多資源，讓她更有能力為這個社會做更多應該做的事。

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