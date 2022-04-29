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馬斯克拋售特斯拉！套現1180億買推特　下一步恐將裁員

▲路透社引述知情人士報導，馬斯克賣出約440萬股特斯拉股票就為了購買推特，而他擔任新老闆的頭幾個政策恐怕會是不令人樂見的人事異動。（圖／Unsplash圖庫）
▲路透社引述知情人士報導，馬斯克賣出約440萬股特斯拉股票就為了購買推特，而他擔任新老闆的頭幾個政策恐怕會是不令人樂見的人事異動。（圖／Unsplash圖庫）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-29 16:05:49

全球首富馬斯克為了收購推特，連續兩日減持了價值約40億美元的特斯拉股票，更在自己的推特上喊話表示，今天沒有任何再賣特斯拉（Tesla）股份的計畫了。根據外媒指出，由於馬斯克本人財富都綁在旗下公司上，為了成功收購推特只能連日套現，並向銀行表示接手推特後如何創造獲利、靠裁員削減成本等想法。

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《CNBC》報導指出，馬斯克為了成為推特新老闆，於26、27日自掏腰包以每股870到1000美元的價格，賣出約440萬股特斯拉股票，總值約40億美元（約新台幣1180.3億元）；特斯拉的股價也在26日當天創下近兩年來單日最大跌幅，股價一口氣重挫12%，馬斯克隨後更發文表示「沒有再進一步賣出的計畫了」（No further TSLA sales planned after today）。

▲馬斯克於推特上表示自己沒有繼續出售特斯拉股票的計畫。（圖／取自馬斯克推特）
▲馬斯克於推特上表示自己沒有繼續出售特斯拉股票的計畫。（圖／取自馬斯克推特）
消息指出，馬斯克買推特的資金來源包含210億美元現金、130億美元貸款與125億美元質押股票的融資，除了貸款外大部分皆是靠出售或質押他持有的特斯拉股票來向銀行與推特董事會談判。

《路透社》報導則表示，馬斯克也向銀行說明了未來將如何營運推特的想法，包含取消推特董事會董事的薪水，他說這可能會節省大約300萬美元的成本；他也提到部門人事異動的意願，儘管並未明確指出是哪個部門或職缺，但明確提到了裁員計畫。

知情人士表示，除了撙節外，馬斯克還告訴銀行他預計在推特上新增的開源想法，包含開啟訂閱服務制、平台貨幣化，或從爆紅推文與包含重要資訊的推文身上賺錢的方法；另外馬斯克也親自欽點了新任CEO，但一切仍在保密階段，尚無打算對外公開。
 

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