IG第一位「#成人標籤」是她創的！沒朋友卻是超正G級女神
日本28歲寫真偶像似鳥沙也加，是IG第一位創立「#IG寫真偶像」主題標籤的人，她2016年就擅用IG闖出成就，目前粉絲已累積106.3萬人。似鳥沙也加將推出新寫真書，內容以港區女子為主，深夜房間的床上約會，性感模樣十分吸睛。
似鳥沙也加高中輟學後搬到東京生活，她兼職過發傳單、賣咖啡，為了克服害羞當過酒促小姐，其夢想是成為心理學家，因為她小學時，曾被臨床心理學家解救，所以嚮往該職業。似鳥沙也加不擅交際，透露朋友不多，line曾只有11位聯絡人，包含家人跟同事。
似鳥沙也加曾說過小學轉學後，無法進入新班級就讀，所以獨自待在保健室自學，情況延續到國中，高中也沒讀完輟學，「我無法與家人以外的人見面」。她也因社交障礙關係，去超市購物結帳時，盡可能避免與收銀人員接觸。
似鳥沙也加後來靠IG闖出一番事業，她2016年於IG上傳寫真照片，並打上「#IG寫真偶像」標籤爆紅，粉絲數激增至今累積106萬，獲封「instagram的寫真偶像女王」。似鳥沙也加身高164公分，三圍分別88、58、88，有著G罩杯好身材，除了活躍寫真界，也持續學習表演課程跟表達方式。