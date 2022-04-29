高雄+379　陳其邁：Omicron在高雄流行率不高

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陳其邁表示，外縣市旅遊史較昨天減少，主要是上週五、六、日活動頻繁，3天後染疫增加至最高，今天下降，密切接觸者染疫比昨天增加70例，南北旅遊傳染給家人越來越多，就台灣與高雄疫情的流行曲線來看，各縣市其他人數增加幅度越來越，尤其雙北部分，基隆有稍微壓下，台中快速增加中，高雄仍是緩步上升狀態。
衛生局簡任技正播炤穎表示，中央公布391例，經疫調發現，12例因工作、就學等生活圈在外縣市，所以轉銜至其他縣市，社區因症就醫佔189人，外縣市旅遊史中，台南佔12例、台北佔8例、屏東5例、澎湖4例，其他有新北、桃園、花蓮、台東等。
潘炤穎隨後也公布確診足跡，其中特定娛樂場所11家，確診者年齡層低，社交足跡活躍，其中H男模會館再增4人，還有J女模招待會館、私生活酒吧、凱渥精品會館、王牌精品會館、總裁CEO鋼琴會館、角落酒吧和Roxanne’bar，餐飲娛樂部分，有5家KTV，包括好樂迪建工店和三多店、享溫馨五福店和巨蛋店、錢櫃中華新館，以及LUCKY卡拉OK；市場有瑞興、哈囉、鳳山第一公有市場、大順黃昏市場，另也特別注意教會群聚，如武昌新世代教會。
陳其邁也針對昨天宣布，高雄將針對弱勢民眾免費發放快篩試劑領取券，今天也公布領取券樣張，他強調，1萬5千多名低收入戶會由社區里長或是社工送到手上，下周就會開始發放，街友部分則會造冊定點發放，一包5劑，民眾持健保卡跟領取券後，就可至各社區藥局領取。
至於，街友部分會由社會局列冊直接發放快篩試劑，後續會在定點發放，陳其邁強調，市府絕對不會忘記社會上需要關注的這群人，請大家放心。根據規劃，高雄快篩領取券將自5/3起開放兌換。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。