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高雄+379　陳其邁：Omicron在高雄流行率不高

▲高雄今天新增257例確診個案，市長陳其邁認為，Omicron在新北、台北、桃園最多，台中快速增加，但在高雄流行率不高。（圖／高市府提供）
▲高雄今天新增257例確診個案，市長陳其邁認為，Omicron在新北、台北、桃園最多，台中快速增加，但在高雄流行率不高。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-29 16:44:39

高雄今(29)日新增379例本土確診個案，市長陳其邁在疫情記者會上表示，比昨天335例又再緩步增加，主要是南北旅遊史確診者又傳染給同住家人，另外在娛樂場所比例增加主要是因為大多通常都是夜間活動力比較強的人。陳其邁也認為，Omicron在新北、台北、桃園等其他縣市居多，台中快速增加，但在高雄流行率不高。

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▲4月29日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲4月29日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
高雄市今天新增379例確診個案，其中，隔離期間陰轉陽52例、外縣市旅遊史38例、特定娛樂場所11例、密切接觸者269例（同住親友134例、餐飲娛樂42例、職場環境79例、高風險場域14例）、新案疫調中9例。

▲各縣市新增個案3日平均線圖。（圖／高市府提供）
▲各縣市新增個案3日平均線圖。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，外縣市旅遊史較昨天減少，主要是上週五、六、日活動頻繁，3天後染疫增加至最高，今天下降，密切接觸者染疫比昨天增加70例，南北旅遊傳染給家人越來越多，就台灣與高雄疫情的流行曲線來看，各縣市其他人數增加幅度越來越，尤其雙北部分，基隆有稍微壓下，台中快速增加中，高雄仍是緩步上升狀態。

衛生局簡任技正播炤穎表示，中央公布391例，經疫調發現，12例因工作、就學等生活圈在外縣市，所以轉銜至其他縣市，社區因症就醫佔189人，外縣市旅遊史中，台南佔12例、台北佔8例、屏東5例、澎湖4例，其他有新北、桃園、花蓮、台東等。

潘炤穎隨後也公布確診足跡，其中特定娛樂場所11家，確診者年齡層低，社交足跡活躍，其中H男模會館再增4人，還有J女模招待會館、私生活酒吧、凱渥精品會館、王牌精品會館、總裁CEO鋼琴會館、角落酒吧和Roxanne’bar，餐飲娛樂部分，有5家KTV，包括好樂迪建工店和三多店、享溫馨五福店和巨蛋店、錢櫃中華新館，以及LUCKY卡拉OK；市場有瑞興、哈囉、鳳山第一公有市場、大順黃昏市場，另也特別注意教會群聚，如武昌新世代教會。

陳其邁也針對昨天宣布，高雄將針對弱勢民眾免費發放快篩試劑領取券，今天也公布領取券樣張，他強調，1萬5千多名低收入戶會由社區里長或是社工送到手上，下周就會開始發放，街友部分則會造冊定點發放，一包5劑，民眾持健保卡跟領取券後，就可至各社區藥局領取。

至於，街友部分會由社會局列冊直接發放快篩試劑，後續會在定點發放，陳其邁強調，市府絕對不會忘記社會上需要關注的這群人，請大家放心。根據規劃，高雄快篩領取券將自5/3起開放兌換。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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