葳格國際學校處長李海碩錄取密涅瓦大學 比哈佛更難進

長期致力國際化、科技化與全人化三教育願景的葳格國際學校，日昨傳喜訊， 該校國際語言處處長李海碩錄取密涅瓦大學（Minerva University)的 MDA Class 2024 (enrollment - 2022 Fall Semester)，李海碩已允諾5月初分享成功錄取名校 心路歷程，希望提供師生正向能量與經驗 。





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葳格國際學校校長林坤燦引用天下雜誌2022/04/27報導指出，密涅瓦大學是一所比哈佛大學更難進的大學，全部課程都是以線上方式進行，大學課程的設計更讓學子在全球最大的國際城市間實際探索，體驗並融入當地文化，強調要為當地社會創造實際價值 。





此外，密涅瓦大學的研究所僅有一個跨領域碩士學位，名為決定分析科學碩士 ，強調決策思考力的四大重點:批判思考(critical thinking)、問題解決 (problem solving)、複雜系統(complex systems)、與決策思維 (decision making)，以期用這四個核心素養能力，應對越來越多變與不穩定的世界 。





葳格國際學校長期致力於「 國際化 、科技化、全人化」三個教育願景。林坤燦校長說， 葳格同仁正式成為密涅瓦大學一員，更可整合密涅瓦大學三大特色 「最全面的國際視野 、最高效的數位學習能力設計 、與最全面的核心素養 」，讓葳格國際學校的整體教育體制都獲得實質 、有目標 、可量測的提昇 。





執行董事吳菀庭也表示，葳格教育體系最大的優勢，是全中區唯一幼兒園到高中 單一體系管理的系統，故將於體系內各校區派員籌組Minerva核心團隊教材教法 研發小組，達成從幼兒園到高中的創新與整合 。





值得一提的是，李海碩處長已允諾五月初將針對葳格中學部全體師生，分享成功 錄取 Ｍinerva的心路歷程與經驗，讓自己的 Minerva旅程在起點之前，就對葳格教育體系師長 、家長 及學子產生正向影響 。





葳格國際學校也歡迎有志投身台灣國際素養教育形塑的教育先進共同參與 ，一起讓台灣下一代擁有更為全面 、更能與國際接軌的核心競爭力 。歡迎全台各地有志於此的教育夥伴加入葳格 ，讓自己接下來的教學生涯更具發展性 。



