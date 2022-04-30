抓準年輕選票！蔣萬安「Run台北」走老派浪漫

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蔣萬安團隊自1月起，連續推出四支「萬安Run台北」影片，包括位在太原路巷弄裡的日星鑄字行，民國58年創立至今，保留「正體中文活版印刷」工藝，日星半世紀以來不間斷的鑄造鉛字，見證了台灣活版印刷產業的興衰。蔣萬安說，二代的老闆張介冠分享，當他在民國70幾年接手經營時，大環境就已經漸漸轉變，靠著師傅手工一張張印製的活版印刷，再也比不上快速、方便的數位印刷，甚至在生意最慘澹的時候，整個月的收入連付水電費都不夠。
蔣萬安表示，事實上台灣的活版印刷產業最輝煌時，光大本營萬華就有超過三百間印刷廠，從鑄字、揀字、排版再到印刷，形成一條完整的產業鏈，但現在仍在維持運作的只剩下零星幾家，師傅們也都年事已高，身體狀況很難繼續從事消耗體力的印刷工作。在張老闆解說的過程中，他看見老闆眼中閃爍著對活版印刷的熱忱和使命；張老闆也堅定地說，他會一直做下去，直到再也沒有生意上門的那天，全力守護這項即將消失的文化資產。
西洋情人節時，蔣萬安臉書介紹位於潮州街的復古寫真館「萬鏡寫真館」，帶上太太石舫亘、兩個兒子，一家四口拍攝婚紗全家福。萬鏡寫真館的老闆將一間40多年老店面，耗時半年修繕改裝而成，老闆四處搜集來的復古傢俱及壁紙完美呈現「老派浪漫」的美感，在2017年開幕後獲頒台北市「老屋新生大獎」，平時提供新人租借拍攝自助婚紗。
蔣萬安也在上週世界閱讀日當天推出的影片介紹「溫羅汀」，在溫州街、羅斯福路、汀州街一帶充斥多間獨立書店、咖啡店和Live House，形成獨特的街區文化地景。蔣萬安團隊實地參訪永樂座失戀排行榜、舊香居，兩間皆為結合書店及二手唱片行，別具文化特色。這三年多來疫情拉開了人與人之間的距離，這些穿梭在城市巷弄街道的小店，提供書迷、樂迷交流，就是實體書店存在的價值與溫暖。
隔日再推出「大稻埕散步地圖」，蔣萬安走入大稻埕歷史街區，行經洋樓、南北貨、城隍廟、店舖、商號，體驗在地傳統和創新的融合，除了參訪，蔣萬安也拜訪在地長輩，傾聽意見。
蔣萬安認為，商圈的發展必須回歸與地方的連結，在地文化才是商圈的魅力所在，未來政府的工作，不應該是主導，而是思考怎麼結合民間的創意跟活力，創造電商無法取代的體驗，讓商圈在疫情後打開大門迎接全世界的客人。