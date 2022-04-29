台中青年創業獎勵補助　議員：遠不及雙北

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何文海表示，引用近期六都創業生態系數據統計，以台北市為例，台北市獎勵補助一應俱全，設籍在台北市的中小企業，不限產業別、行業別，只要投資案具有創意、特色或發展潛力者，均可提出申請勞工職訓最高100萬、勞工薪資最高100萬、房屋稅補貼最高5千萬等等，幾乎包含所有各項補貼。
又以新北市為例，新北市有設立新北電競基地，對於台灣電競產業有獨特貢獻，並有「招商引資」政策，以「創新創業」為主題，歡迎外國創業家落腳新北市，在新北市創業，在新北市生活，打造新北市為外國朋友來台灣第一首選。
何文海呼籲，台中市府應發揮台中市的地理樞紐位置與產業優勢，並結合中部科學園區、潭子科技產業園區，透過高科技與工業製造大廠來企業媒合，使新創對接傳統產業，協助傳產企業轉型，如果沒有台北市龐大的經費補助，也要有新北市的獨特產業補助。，讓年輕人才願意留在台中，才能帶動整個社會活化。
經發局長張峯源指出，雙北創業環境和台中不一樣，依雙北房價，以青年剛創業，資金有限情形下，可租用的空間相當有限，政府可採提供新創基地方式協助青年；而台中市青年創業型態，多是開設商號或公司，運用自家空間或工廠辦公室創業，也有部分是二代再創業，台中有台中的特色，型態不同。
經發局說，市府重視青年創業，推動青創夢想家創業一條龍服務，提供青年創業、中央資源輔導協助、創業貸款等資源轉介；創新創業資源巡迴列車，以青年創業為優先服務對象，關懷瞭解廠商目前經營的狀況與困難，協助青年圓夢。