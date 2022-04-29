勾惡道歉放一顆蛋賺百萬流量！大哥勸退　連千毅秒刪文

網紅「勾起你心中的惡」因指控直播主連千毅藉NFT斂財「割韭菜」，引發網路戰火，雙方約定5/5當面對質，要幫受害者討公道，連千毅則反擊起底勾惡的真實身分，並按鈴控告對方誹謗，連鳳梨、玖壹壹春風等人都看不下去發文勸說，要連千毅適可而止，經過太陽盟大哥謝育全昨（28）日喊話「這件事要適可而止」，連千毅已經全數刪除關於勾惡的文章，勾惡則發表道歉影片，獲得粉絲力挺，瀏覽量突破百萬。





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▲連千毅發布影片，起底勾惡的長相及個人資料。（圖／翻攝連千毅臉書）

▲勾惡曾以網路歌手歐弟的身分上節目，長相被說激似棒棒堂敖犬。（圖／翻攝八大電視台YouTube）

勾惡在新影片開頭就向粉絲們道歉，決定下架「連千毅啥都不是」影片，透露遭到有心人士出賣，對方利用兩面手法，在他與連千毅中間製造衝突，想要獲取利益，還謠傳他是某傳媒老闆的手下。他坦承自己是連千毅口中的「陳昱瑋」，自曝真實身分，但自認勾惡是勾惡，與陳昱瑋並無關係，未來會繼續伸張正義，堅持揪出不公不義的事，不會因連千毅提告受影響。





有趣的是，被連千毅放話要剝掉他的殼，勾惡索性摘下面具鞠躬道歉，並用一顆蛋代表自己說話，「勾惡是誰，其實一點都不重要，勾惡是誰，跟影片內容完全沒關係」，表明就算身分被知道了，還是會始終如一戴著面具，做自己認為是對的事，而7分鐘影片竟然在短時間內突破141萬瀏覽量，粉絲也紛紛表態支持，「面具底下一直都不是重點，重點是事情的根本，絕對挺到底！」、「支持你不是因為你的過去，而是勇於站在正義的一方」、「你是誰根本不重要，重要的是你只做對的事」，讓勾惡表示相當感動。



