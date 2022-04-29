beanfun!漫畫星跨域合作Vtuber 首部野性大作連載中
近年來，台灣的Vtuber角色如雨後春筍般冒出，其中最具代表性的是春魚工作室推出的瀕臨絕種團，以台灣原生瀕臨絕種動物的概念，推出三個具有魅力的角色：15號(石虎)、露恰露恰(歐亞水獺)、歐貝爾(台灣黑熊)，而這三個角色的目標是希望藉由從事偶像活動，喚起人類對於保育動物的關注。
在推出小說、遊戲之後，正式在beanfun!漫畫星推出首部漫畫《瀕臨絕種團-PREDATOR》，作畫的部分則邀請創作過魔物獵人、Hololive同人漫畫的BLACKSAW執筆，原本是一起努力的偶像女團卻面臨解散的危機，起因竟然是一件微不足道的小事！BLACKSAW發揮他天馬行空的想像力，以純熟的畫技並且善用手機閱讀的特性，畫出震撼十足的戰鬥畫面，流暢的分鏡及搞笑的內容讓讀者們都能輕鬆閱讀這部作品，並且讓粉絲們一窺女團不為人知的日常生活。目前《瀕臨絕種團-PREDATOR》也在beanfun!漫畫星連載中，每週三上午11：00準時更新，粉絲們千萬不要錯過。
作者BLACKSAW因為喜歡魔物獵人遊戲，長期在巴哈姆特小屋提供魔物獵人同人創作讓讀者閱讀。近期則以日本知名作品《一拳超人》為靈感，將日本Vtuber們釣色違寶可夢的事件繪製成漫畫，在網路上引起了大量Vtuber粉絲們的轉傳，可見作者對於漫畫及惡搞的喜愛。在《瀕臨絕種團-PREDATOR》當中，也可以看到BLACKSAW致敬許多日漫的經典場面，因此十分推薦給喜歡瀕臨絕種團以及日本漫畫的讀者，可以在裡面發現許多有趣的彩蛋！
《瀕臨絕種團-PREDATOR》預告上線就引起網友熱烈關注，論壇留言「好香~」、「老婆貓好正」、「支持隊長」，為自己瘋狂喜愛的她應援。除了瀕臨絕種團之外，台灣也有許多可愛的Vtuber，beanfun!星球頻道為你匯整了許多台灣動物系Vtuber，有興趣的讀者們也可以來看看。
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