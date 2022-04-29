侯友宜：陽性率往上升 藥師建議常備解熱止痛藥等6要項
新北市今（29）日新增4095例的確診個案，居家隔離的列管數為30628人，居家照護累計12247人；新北市長侯友宜表示，社區曬檢站從3月28日至4月27日的期間，篩檢87438人中，陽性數2938人、陽性率3.36％，看出社區陽性率與感染率仍然往上竄升。
侯友宜呼籲，這段時間要將防疫做到位，善用新北市的醫療院所通訊診療，被動的管理要轉變成主動自我防疫；此外，居家自我防疫的措施，包括需要時戴口罩、家中備好溫度計監測體溫、酒精與漂白水做手部消毒及每日環境消毒、準備慢性病藥或退燒藥物等常備用藥，室內保持通風，生病在家休息不外出。
新北市藥師公會理事長許有杉指出，藥師公會全力配合新北市送藥到府的政策，從4月12日起迄今已有將近1500個案例，其中914個案例是處方送藥到府；另有249家是以成藥的方式治療，也有透過藥師電話的指導，準備家中的居家用品來做症狀緩解。
許有杉說，居家照護的輕症患者，會出現發燒、流鼻水、咳嗽、有痰或輕微的腸胃問題，因此建議疫情期間常備6要項，包括解熱止痛藥（乙醯胺酚）、流鼻水藥（抗組織胺）、咳嗽化痰藥、腸胃藥及電解質補充劑、維生素B和維生素C、額溫槍或體溫計；並提醒流鼻水藥可能有嗜睡的副作用，咳嗽、有痰時，少吃甜食、多喝開水，若發燒時可補充電解質。
※【NOWnews 今日新聞
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