小北百貨28週年集愛響公益　數位轉型大有感

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今年週年慶的公益推出雙主題，一是「每送1張刮刮卡；即捐贈1元給社福團體」。二是110年首度推出愛心物資的認購活動，繼去年小北與創世基金會合作，推出「愛心認購99元，差額小北幫你墊！」總計共募捐17,228袋愛心看護墊，可供17個分院植物人55天的需求；愛心物資認購活動今年擴大舉辦，推出「手持電風扇、手套、鮮米」愛心認購，認購的付款金額也能列入累計贈送刮刮卡，每項物資認購與原價的差額，均由小北百貨負擔，將分送弘道老人福利基金會、伊甸社會福利基金會、創世社會福利基金會-台南院、陽光社會福利基金會等四家公益團體。
小北百貨公關經理吳澄彥表示，自108年起刮刮卡公益捐贈金的活動，將邁入連續第四年舉辦，累計公益捐贈總額已超過137萬元，並期盼今年捐贈金額可以超過65萬元。平均捐贈給弘道老人福利基金會、伊甸社會福利基金會、創世社會福利基金會-台南院、陽光社會福利基金會、小北慈善基金會等5家公益單位。
「111年是小北百貨三個數位首要轉型的代表年」公關經理吳澄彥表示，小北百貨近年重點著力提升數位消費體驗，包含導入官方線上購物網站、全門市更換使用電子發票加速結帳、串接外送平台讓購物即時化。活動詳情可至小北百貨全台實體門市洽詢，或至小北百貨官方網站、FB臉書粉絲專頁、會員APP，即可掌握週年慶最新動態。