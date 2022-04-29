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小北百貨28週年集愛響公益　數位轉型大有感

▲小北百貨28年週年慶推出「28來刮，益起來發」等多重活動。（圖／小北百貨提供）
▲小北百貨28年週年慶推出「28來刮，益起來發」等多重活動。（圖／小北百貨提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-04-29 16:39:29

創立於民國83年的「小北百貨」是消費者購買生活必需品的台灣在地品牌，主打24小時全年無休的多元服務，迄今全台已有168家實體門市。今年28年週年慶推出「28來刮，益起來發」等多重活動，祭出特斯拉電動車等大獎；企業善盡社會責任也規劃公益活動邀消費者響應，包含「每送1張刮刮卡；即捐贈1元給社福團體」以及「愛心物資認購」活動。

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小北百貨 「28來刮，益起來發」即日起至5月30，凡單筆消費滿499元即可獲得100%中獎率的刮刮卡一張，每張刮刮卡都有「一抽、二刮、三好康」的三重回饋。活動結束後還有加碼抽特斯拉電動車1台、偉士牌機車2台、MacBook Pro 3台，與近85萬元現金大放送，活動獎項總市價超過2,800萬元。此外今年還加碼單筆消費滿299元贈送小北商品折價券，限量40萬份，每份共有115個折價商品，加總折價超過1,600元。

▲小北百貨28年週年慶祭出特斯拉電動車等大獎。（圖／小北百貨提供）
▲小北百貨28年週年慶祭出特斯拉電動車等大獎。（圖／小北百貨提供）
今年週年慶的公益推出雙主題，一是「每送1張刮刮卡；即捐贈1元給社福團體」。二是110年首度推出愛心物資的認購活動，繼去年小北與創世基金會合作，推出「愛心認購99元，差額小北幫你墊！」總計共募捐17,228袋愛心看護墊，可供17個分院植物人55天的需求；愛心物資認購活動今年擴大舉辦，推出「手持電風扇、手套、鮮米」愛心認購，認購的付款金額也能列入累計贈送刮刮卡，每項物資認購與原價的差額，均由小北百貨負擔，將分送弘道老人福利基金會、伊甸社會福利基金會、創世社會福利基金會-台南院、陽光社會福利基金會等四家公益團體。

小北百貨公關經理吳澄彥表示，自108年起刮刮卡公益捐贈金的活動，將邁入連續第四年舉辦，累計公益捐贈總額已超過137萬元，並期盼今年捐贈金額可以超過65萬元。平均捐贈給弘道老人福利基金會、伊甸社會福利基金會、創世社會福利基金會-台南院、陽光社會福利基金會、小北慈善基金會等5家公益單位。

「111年是小北百貨三個數位首要轉型的代表年」公關經理吳澄彥表示，小北百貨近年重點著力提升數位消費體驗，包含導入官方線上購物網站、全門市更換使用電子發票加速結帳、串接外送平台讓購物即時化。活動詳情可至小北百貨全台實體門市洽詢，或至小北百貨官方網站、FB臉書粉絲專頁、會員APP，即可掌握週年慶最新動態。

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