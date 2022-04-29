北市小學生5月5日開始打莫德納 家長可申請入校陪同
新冠肺炎本土疫情連續兩日確診破萬人，許多家長關注何時能夠讓家中小孩施打疫苗，儘管許多家長憂心莫德納疫苗的副作用，初調46.7％家長同意，台北市政府今（29）日宣布5月5日起，幫6到11歲兒童施打莫德納疫苗，打滿疫苗的家長也可以申請入校陪同，一名學生以一名家長為限。
北市今日防疫因應記者會上，副市長蔡炳坤表示，積極準備小學校園接種莫德納疫苗，校園與醫院媒合已經完成，今天上午也召開線上說明會，向學校說明接種莫德納疫苗注意事項，也在幸安國小完成模擬演練。
蔡炳坤說明疫苗接種流程表示，先報到確認身份、候診問診，再接種，最後是留置觀察。他也呼籲，小學生打針難免會緊張，建議家長在接種前多讓孩子了解接種流程，避免緊張。
蔡炳坤也指出，幼兒園兒童與6到12歲學童家長，若有特殊需求可先向學校提出申請入校，經學校同意可以陪同子女入校，一生以一位家長為限，陪同的家長也必須打滿3劑疫苗。
至於有家長要等待兒童BNT疫苗進口，蔡炳坤表示，尊重家長的決定。
※【NOWnews 今日新聞
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