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房市／梅雨季即將開始　看屋注意「2撇步」秒判斷好壞

▲梅雨季節適合看屋，可檢視屋況有無滲漏水。除此之外，慎選房仲提供完善的漏水保固也相當重要。（圖／NOWnews資料照片）
▲梅雨季節適合看屋，可檢視屋況有無滲漏水。除此之外，慎選房仲提供完善的漏水保固也相當重要。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-05-01 08:00:002022-05-01 08:24:52

5月份開始進入梅雨季，，雖然下雨讓很多人不方便，但此時也是看屋好時機！專家指出，當連日降雨時，一些外牆防水、窗框沒做好的房子，可能就會在窗框邊緣出現滲漏水狀況，如果梅雨季節去看屋，把握好2個步驟，就能及早發現屋況問題。

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信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，梅雨季節也是適合看屋的時機，尤其建議買方多看窗框及附近牆壁有無滲漏水，或是該處有沒有新補漆的痕跡，再搭配詢問同棟住戶，就可以對屋況有更精準的掌握。

信義房屋林口長庚店店長黃達新進一步說明，如果是短暫陣雨或是只下1、2天的雨勢，較不容易看出是否有滲漏水，但梅雨季因降雨天數長，如果外牆防水或窗框做得比較不好，就會隨著時間慢慢滲入室內。

除了看窗框周邊，黃達新建議，若打算購買頂樓戶或是透天的買方，也可以多觀察天花板有沒有水痕，若有的話，可能是頂樓防水層需要補強。

不過，黃達新也表示，由於梅雨季天天下雨，實務上願意雨天看房的人並不多，因此，「慎選好的房仲公司，能提供完善漏水保固」愈顯重要。而相較坊間許多房仲業者提出的漏水保固羅列種種條件，消費者常常「看得到吃不到」，信義房屋啟動漏保的程序單純，且願代位求償，再加上全台直營，不管透過哪一家分店買房，都享有同樣的保障內容。

根據目前保固內容，透過信義房屋全台每一家分店簽約購屋的買方，只要購買屋齡在30年內，於交屋日起算6個月內，發現房子主建物的內外牆、天花板等位置出現滲漏水，信義房屋提供「每次修繕」費用最高補貼30萬元，且在保固期內，可以多次申請，總額沒有上限。

在漏水保固之外，信義房屋還提供買賣價金履約保證制度、高氯離子瑕疵保障制度、高放射瑕疵保障制度，構成「四大保障」；另為求周延照顧消費者權利，更還接續推出凶宅安心保障服務、蟲蛀保障專案等。信義房屋強調，自創立以來，均秉持「先義後利」原則照顧消費者權益，盼讓消費者更安心成家。
 

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