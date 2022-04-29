展現前鎮漁港新風貌！副市長林欽榮視察前鎮漁港專案工程
高雄市副市長林欽榮於今(29)日，到前鎮漁港，視察前鎮漁港專案工程，市府代辦8項工程施工進度，他要求施工單位於今(111)年11月底前，務必如期如質達成目標，打造前鎮漁港成為兼具漁業生產、消費、觀光休閒之國際級漁港。
高雄市副市長林欽榮表示，為兼顧遠洋漁業與觀光機能，與周邊觀光景點及都市發展結合，達成都市縫合之理念，創造觀光效益，由行政院核定農業委員會提報60億元的前鎮漁港建設專案計畫，委託市府代辦經費合計約26.39億元，占總經費的43.83%，將結合中央共同達成提升前鎮漁港水產品衛生安全、友善船員休憩空間、改善港區水陸環境、優化人流、物流交通動線等目標。
林欽榮指出，高雄市政府已動員6個局處專責辦理，代辦工項為漁業作業碼頭改善(旗津漁港碼頭整建工程作為前鎮漁港船席調配使用)、雨污水下水道建設、景觀及休憩環境營造包含漁民服務中心及漁會漁業大樓外觀修繕、既有前鎮魚市場整建改善、景觀綠美化及道路整頓改善、增設號誌標誌標線及路況監視器等智慧交通設施、納入都市計畫範圍及前鎮漁港攤販臨時集中場中繼點設置工程等8項之實際進度均已超前，依市長陳其邁指示，均將於111年11月底全數完工，正積極趕工中，各項工程進度及施工界面之整合，均由市府與農委會每月召開推動工作小組會議專案協調與控管。
林欽榮並指出，各項代辦工程均已同步展開施作，施工期間可能造成交通的影響，將妥善保留車輛出入通道，避免阻礙廠家營運，他提醒市民朋友經過時小心行駛。
至於施工期間對漁業作業之影響，海洋局亦與農委會漁業署、高雄區漁會及遠洋漁業公會等單位，事先充分協調，提出配套方案，將影響減至最低程度。