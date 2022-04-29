經濟部力推台灣餅產業鍊　商總許舒博：國門不開難共好

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商業司表示，今年辦理的「2022臺灣餅」甄選活動，鼓勵以台灣餅藝爲底蘊，發揮創意研發製餅，讓台灣餅得以歷久彌新、代代相傳，並能揚名國際。商業司將投入資源，輔導獲獎業者善用我國豐沛的特色素材與文化內涵，導入美學設計爲產品加值，加速台灣烘焙產業升級，同時運用展會、多元媒體行錹，吸引台灣與國際觀光客到店消費，並協助業者與通路媒合，以拓展市場、增加銷售管道，將烘焙產業打造成具有台灣經濟產值的幸福產業。
許舒博呼籲，台灣應該和全世界接軌，不要全世界都是已經開放觀光產業的時候，台灣還沒有開放國境，「那就有一點『落漆』」，無論如何，商業活動只有更多的人潮，才能帶來錢潮，才能活絡所有的商業活動，正常運作，「否則在封閉的狀況下說要一起多好，那是不可能的」不管是糕餅業、觀光產業，甚至是今天也有到場的婚紗產業，「再封下去連結婚都不想結囉」，對整個產業鍊都產生非常大的影響。
而對於許多烘焙原料價格上漲，周子良指出，影響最多的就是無水奶油、奶粉，去年就已經漲了25%，今年的報價又再漲了5%，整體漲幅超過30%，「但好的產品一定要用好的原料」，疫情之下大家都是共體時艱，但有些真的沒辦法再生存下去的，當然只能微調價格。
周子良說，烘焙、糕餅和民生息息相關，為了響應政府穩定物價，很多業者也都在苦撐，對於一些利潤比較低、堅持用好的原料的業者未來只能選擇微調價格，部分業者可能就會選擇開發不同面向的產品，「不過要以正常的成本來定價，這樣才能生存下去」，也才符合全球的物料價格趨勢，不過物料的上漲可能是季節性、暫時性的，大部分業者都是每季進行採購，都還有部分的庫存能使用，靠這段時間想辦法因應。