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經濟部力推台灣餅產業鍊　商總許舒博：國門不開難共好

▲經濟部商業司於今（29）日舉辦「2022臺灣餅」甄選起跑活動，今年度的獲選業者可優先參加產品及包裝輔導、展會及通路媒合等系列行銷活動。（圖／記者黃仁杰攝,2022.04.29）
▲經濟部商業司於今（29）日舉辦「2022臺灣餅」甄選起跑活動，今年度的獲選業者可優先參加產品及包裝輔導、展會及通路媒合等系列行銷活動。（圖／記者黃仁杰攝,2022.04.29）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-29 17:14:06

經濟部商業司於今（29）日舉辦「2022臺灣餅」甄選起跑活動，今年度的獲選業者可優先參加產品及包裝輔導、展會及通路媒合等系列行銷活動，商總理事長許舒博出席並受訪表示，商業活動只有更多的人潮，才能帶來錢潮，「否則在封閉的狀況下說要一起多好，那是不可能的」。而台灣糕餅同業公會理事長周子良也表示，國際原物料大漲，但許多業者為了配合政府穩定物價都在苦撐。

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根據財政部統計資料顯示，我國去（2021）年烘焙相關產業家數達 12,000 多家，產值達新台幣 1,057 億元，台灣烘焙業者不斷求新、求變、求突破，融合獨具的台灣風格特色與現代健康的回味訴求，讓烘焙產品從早期僅是提供人們溫飽的食物成了時尚風潮與幸福氛圍的代表。

商業司表示，今年辦理的「2022臺灣餅」甄選活動，鼓勵以台灣餅藝爲底蘊，發揮創意研發製餅，讓台灣餅得以歷久彌新、代代相傳，並能揚名國際。商業司將投入資源，輔導獲獎業者善用我國豐沛的特色素材與文化內涵，導入美學設計爲產品加值，加速台灣烘焙產業升級，同時運用展會、多元媒體行錹，吸引台灣與國際觀光客到店消費，並協助業者與通路媒合，以拓展市場、增加銷售管道，將烘焙產業打造成具有台灣經濟產值的幸福產業。

許舒博呼籲，台灣應該和全世界接軌，不要全世界都是已經開放觀光產業的時候，台灣還沒有開放國境，「那就有一點『落漆』」，無論如何，商業活動只有更多的人潮，才能帶來錢潮，才能活絡所有的商業活動，正常運作，「否則在封閉的狀況下說要一起多好，那是不可能的」不管是糕餅業、觀光產業，甚至是今天也有到場的婚紗產業，「再封下去連結婚都不想結囉」，對整個產業鍊都產生非常大的影響。

而對於許多烘焙原料價格上漲，周子良指出，影響最多的就是無水奶油、奶粉，去年就已經漲了25%，今年的報價又再漲了5%，整體漲幅超過30%，「但好的產品一定要用好的原料」，疫情之下大家都是共體時艱，但有些真的沒辦法再生存下去的，當然只能微調價格。

周子良說，烘焙、糕餅和民生息息相關，為了響應政府穩定物價，很多業者也都在苦撐，對於一些利潤比較低、堅持用好的原料的業者未來只能選擇微調價格，部分業者可能就會選擇開發不同面向的產品，「不過要以正常的成本來定價，這樣才能生存下去」，也才符合全球的物料價格趨勢，不過物料的上漲可能是季節性、暫時性的，大部分業者都是每季進行採購，都還有部分的庫存能使用，靠這段時間想辦法因應。
 

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