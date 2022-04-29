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NBA／加入後助獨行俠破首輪魔咒　丁丁賺近300萬獎金

▲Spencer Dinwiddie本季被送到獨行俠找回明星後衛身手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Spencer Dinwiddie本季被送到獨行俠找回明星後衛身手。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-29 17:22:29

獨行俠今(29)日98:96擊敗爵士，系列賽以4比2拿下，主將Luka Doncic打破季後賽首輪魔咒，生涯首度挺進次輪，不過最開心的人可能是季中被送來的「丁丁」Spencer Dinwiddie，已經賺到10萬美元(約新台幣295萬元)獎金。

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Dinwiddie一度在籃網打出明星後衛價值，但近2季受傷病困擾，去年捲入5隊交易案先去到巫師，今年交易大限前又被送來獨行俠，這樁不被看好的交易，意外帶來12勝3負佳績，Dinwiddie成功扮演好Doncic的左右手，逐漸找回受傷前的身手。

這6場系列賽，Dinwiddie前3戰先發都至少拿下17分，中間2戰從板凳出發稍微熄火，今天再度挺身而出，替補出賽32分鐘，繳出獨行俠次高的19分，表現亮眼也獲得賽後場邊受訪機會。

「我從這支球隊感受到，他們是真心喜歡彼此，天空才是我們的極限。這支球隊真的很特別。」Dinwiddie的加入幫助獨行俠打破首輪魔咒，自2011年總決賽後再度重返季後賽次輪。

根據薪資專家Bobby Marks指出，隨著獨行俠打進季後賽次輪，Dinwiddie將獲得10萬美元(約新台幣295萬元)獎金。而他也值得這份獎勵。
 

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