大寮運動中心與輔英科大冠名合作！銅板價與民共享

高雄市大寮運動中心28日正式開幕，位處輔英科技大學校園內，是高雄市第三座啟用的運動中心，也是首度與大學端冠名合作的運動中心。輔英科大擁有完整、新穎且專業的複合式運動設施，善盡大學社會責任以銅板價與民共享，未來將整合系所專業開設全齡運動推廣班，並培育更多優秀運動產業專業人才。
高雄市長陳其邁表示，輔英科大的立校精神，就是以健康照護的理念造福民眾。感謝輔英提供高規格的運動設施，希望能讓大寮鄉親享受設備完善、全台一流的運動中心。高雄十三座運動中心正逐一孵化落實，且各具特色。
高市府運發局局長侯尊堯表示，「健康卡係金ㄟ」，運發局跟隨市長緊緊緊的節奏，加速運動中心推動，提供平價高品質運動享受，並也提供師生實踐專業知能的場域，創造三贏。
輔英科大校長林惠賢說，輔英是全國第一所護理類科的私立科技大學，隨時代演進，正擘劃智慧科技健康照護藍圖，尤其面對高齡化社會，健康是最具未來性的產業。大寮人口約十一萬餘人，該校鄰近行政樞紐，交通便捷， 未來除提供分級運動場域，也將推廣運動相關課程，培育更多專業人才，帶動高雄運動產業蓬勃發展。
大寮運動中心規劃有飛輪教室、重量訓練室、心肺檢測室、五行能量室、健康餐飲區等。而且收費親民，健身房、游泳池每次只要銅板價50元，民眾運動後，還能在標準的400公尺田徑場上迎著風散步。