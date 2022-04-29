外縣市接觸者返高雄　陳其邁拜託應先完成快篩、自主隔離

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陳其邁也指出，自己知道是密切接觸或者被通知，回高雄請先居家快篩並自主隔離。回來家裡要自己知道跟家人講，不管是在台北和同事密切接觸，或者曾經出差到台北密切接觸，接觸者有時直接電話通知你，或公司或學校會通知。回高雄第一件事就是居家快篩、自主隔離，先回自己房間，不要和家人接觸。第二個動作，請把檢驗結果立刻通報戰情中心，不管陰性、陽性都要說，不要擔心，如果是陽性不用緊張，立刻通報高雄市戰情中心（07-7136800轉334、338）；可以拍照把快篩試劑用塑膠包裝包好，去社區篩檢站，就拿快篩陽性樣本到社區篩檢站PCR採檢，不用緊張。
陳其邁也提醒大家假如陽性快篩試劑用塑膠袋包起來，到社區篩檢站接受PCR篩檢，市府有很多管道可以知道你已經平安進行居家隔離或確診，進行後續居隔、自主防疫相關。陸續昨天新增很多個案，所以這裡做說明，回來沒關係，把這些SOP做好，保護自己也保護家人。
陳其邁也說，高市府最近正加速設立「車來速」，周日前會設置好站點，因應疫情升溫，隨時啟用，視狀況還會增加，請大家放心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。