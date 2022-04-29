外縣市接觸者返高雄　陳其邁拜託應先完成快篩、自主隔離

國內疫情升溫，高雄市長陳其邁呼籲，外縣市接觸者若返回高雄應先完成居家快篩和自主隔離。陳其邁也強調高雄的子弟市府會照顧好，但有些事拜託，回來後仍有風險，在還沒被通知是確診者的接觸者前，或是知道自己為密切接觸者要特別小心。

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陳其邁表示，最近碰到很多個案，是在外縣市接觸返回高市居家隔離，舉例北部某大學有同學確診，因北部疫情相對確診數多，他未及被匡列學校就停課，學校就停課，同學就回到家裡，不用緊張，回到家，高雄自己的子弟我們會照顧好，有些事要拜託，就是你回來，最好，當然有風險，你自行開車或有全程配戴口罩情況下，還沒被通知，但你自己知道時，要特別小心。

▲陳其邁表示，高雄自己的子弟我們會照顧好。（圖／高市府衛生局提供）

陳其邁也指出 ， 自己知道是密切接觸或者被通知，回高雄請先居家快篩並自主隔離。回來家裡要自己知道跟家人講，不管是在台北和同事密切接觸，或者曾經出差到台北密切接觸，接觸者有時直接電話通知你，或公司或學校會通知。回高雄第一件事就是居家快篩、自主隔離，先回自己房間，不要和家人接觸。第二個動作，請把檢驗結果立刻通報戰情中心，不管陰性、陽性都要說，不要擔心，如果是陽性不用緊張，立刻通報高雄市戰情中心（ 07-7136800 轉 334 、 338 ）；可以拍照把快篩試劑用塑膠包裝包好，去社區篩檢站，就拿快篩陽性樣本到社區篩檢站 PCR 採檢，不用緊張。 334338PCR

陳其邁也提醒大家假如陽性快篩試劑用塑膠袋包起來，到社區篩檢站接受 PCR 篩檢，市府有很多管道可以知道你已經平安進行居家隔離或確診，進行後續居隔、自主防疫相關。陸續昨天新增很多個案，所以這裡做說明，回來沒關係，把這些 SOP 做好，保護自己也保護家人。