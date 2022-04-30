壯壯小蜜桃露出來！13秒影片曝光　網友開全螢幕

壯壯（本名沈立心）2013年從節目《國光幫幫忙》助理主持入行，2017年帶啦啦隊到韓國，為征戰世界棒球經典賽的中華隊應援，被封「台灣隊長」，目前為樂天桃猿、台新夢想家啦啦隊團長。她日前在粉專分享一支跳應援舞的抖音短片，些微臀部外露，目前觀看次數已經衝破3萬。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲▼壯壯有顏值又有身材，人氣持續累積。（圖／Ula Shen臉書）▲壯壯擁有身高165公分，三圍32D、24、36.5好身材。（圖／壯壯 • ZZ IG）▲壯壯是棒籃雙棲啦啦隊團長。（圖／Ula Shen臉書）影片中，壯壯站在夢想家霓虹燈牆前，音樂一下，便以貓步走向鏡頭，接著邊扭動身體邊轉圈，激短運動褲不僅秀出一雙蜜大腿，轉身後屁股肉和微笑線迸出，加上鰻魚腰身、馬甲線及甜膩神情，殺傷力令人難以招架。▲▼壯壯跳13秒應援舞。（圖／壯壯 / Ula Shen臉書）▲▼壯壯大秀招牌水蜜桃翹臀。（圖／壯壯 / Ula Shen臉書）壯壯建議：「影片要點開看全螢幕唷！」短片上架，引發留言區不小騷動，網友瘋喊：「桃粗絕命正」、「天啊啊啊啊啊啊～太美麗了」、「混圓飽滿的體態好誘人」、「美死我的天啊」、「辣！褲褲太小了」、「這...我可以」、「這身材也太...」、「我不太能吃辣，妳這個是大辣」！（編輯：楊穎軒）▲壯壯翹臀吸睛。（圖／壯壯 / Ula Shen臉書）疑焦慮症狀！柯震東發4篇負面文：很抱歉 經紀人回應了張庭、林瑞陽「抱神像逃回台灣」？友人親揭真相28歲男星工作嚴重脫水！《燃燒》生前掉8公斤病弱模樣曝