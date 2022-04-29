名家論壇》網路溫度計／5月1日台鐵停駛倒數？

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根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/04/18～2022/04/24）在台鐵五一勞動節「停駛、不停駛」近一週聲量趨勢來看，「討論停駛」的總聲量5萬9千多筆，遠比「討論不停駛」聲量還要高，其中「討論停駛」筆數最高點落在4月23日，飆上1萬6千770筆。當天行政院長蘇貞昌向台鐵喊話，呼籲台鐵員工「放開心胸，迎向改革」，勿與自己的衣食父母作對，造成他們的不便，這樣更不會獲得乘客諒解，沒想到卻被台鐵工會反嗆「不是在作對，是在幫衣食父母爭取安全，爭取台鐵應有的改革」。蘇貞昌原本是希望透過喊話，達到台鐵員工「上班」的效果，反而卻激起「反效果」，不僅導致網友反彈，甚至還有網友立刻以「支不支持台鐵五一正常休假？」為題，把蘇貞昌「不會獲得乘客諒解」的談話內容列入討論，讓很多網友紛喊「支持台鐵停駛」、「沒有健康身心，難有安全鐵道」、「小英都說勞工要自立自強，當然支持」。
五一勞動節台鐵僅1司機員挺「不停駛」 網友按讚「為自己發聲」
進一步根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/04/18～2022/04/24）觀察分析，針對「不停駛」的討論聲量雖然不及「討論停駛」，但從數字來看，還是有不少人希望司機員「不停駛」正常運作。近一週討論台鐵不停駛最高峰是落在4月21日，共有7千621筆。主要是因為台鐵流出一份名單，表示統計至20日為止，只有1位司機員願意在「五一勞動節上班」，很多網友認為這位在左營機務分段的一名司機員願意出勤，因此網友們也不吝力挺，讚他「勇於為自己發聲」、「工作背後是那份無愧於心的責任」，帶動一波「不停駛」討論聲量。除此之外，交通部長王國材也在當日宣布要以「類火車」替代火車停駛的備案，部長的好意和規劃，卻讓不少民眾聽了之後覺得「太麻煩」，因此開始有人喊出希望司機員能上班「不停駛」的討論。
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說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年04月18日至2022年04月24日。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『討論停駛』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」