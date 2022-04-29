不怕快篩被秒殺！新加坡、日本設販賣機　香港廣發防疫包

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韓國是亞洲國家當中「與病毒共存」的模範生之一，國內施打疫苗人口逾8成，繼18日全面解除維持社交距離規範後，5月開始民眾於室外也不再需要戴口罩，已逐漸走向恢復正常生活；不過韓國在今年2月同樣面臨國內疫情最高峰，為避免「口罩之亂」重演，韓國政府規定禁止網路販售快篩試劑組，並將販賣處限定於藥局、便利商店，規定快篩試劑業者統一生產大包裝，送往販賣處後再拆成小盒販賣，每盒快篩試劑約新台幣140元，每人每次限購5個，民眾可以透過手機應用程式確認各販賣處的剩餘數量，避免落空。
泰國
泰國同樣面臨潑水節連假過後飆高的確診數，為此國家健康安全局（NHSO）建議染疫高危險族群民眾主動領取「ATK快篩組」進行篩檢，民眾可以透過智慧型手機內的「錢包」應用程式填寫問券或掃描當地診所的QR Code，註冊後免費領取2個快篩試劑，染疫高風險族群必須在領取後立刻進行檢測並上傳結果，若有需要重複檢測者則可於兩週後額外申請；至於沒有智慧型手機的民眾，只要備妥身分證件到當地診所、藥局等服務處，會有工作人員協助篩檢。
新加坡
去年8月起就放寬防疫措施，採取「與病毒共存」策略的新加坡也早早在全島設置「快篩試劑販賣機」，提供必須自行檢測的民眾領取。自去年8月中開始，新加坡衛生部便於全境56處設立總共100台快篩販賣機，當局會寄送簡訊通知可能與確診者有密切接觸的染疫高危險族群，強制要求他們攜帶身分證件到指定地點，利用販賣機於第1天、第3天、第5天取得快篩試劑並自行在家檢測，持續監測自我健康狀況直到第10天為止。
日本
礙於醫療量能，日本PCR檢測數量無法應付公眾需求，首都東京一間耳鼻喉科診所於去年設立多個「快篩自動販賣機」，每個販賣機內約有60個快篩試劑組，但售價高達4500日元，相當於那時候的新台幣1178元要價不菲；不過日本目前主流的快篩試劑多半是民眾自費到藥局或網路購買的唾液快篩，民眾必須將唾液試劑結果仔細包裝後寄回檢測公司，必須等待2到3天才能收到結果。
香港
香港則是在本月8日起進行一連3天的「全民快篩」，只要是有意願的民眾就能向港府申請防疫包，裡頭裝了20個快篩試劑組盒、20個防護力更強的KN95口罩和抗疫中成藥；港府強調全民快篩屬於「類普篩」並非取代「全民普篩」，以鼓勵態度代替強迫，不過民眾若得知快篩結果呈陽性，則得在24小時內回報。
美國
去年美國食品暨藥物管理局（FDA）授權一款快篩試劑組，民眾無須持處方簽就能在藥局購買，隨著今年Omicron疫情爆發，快篩需求隨之提升，拜登政府也在今年1月宣布，由美國郵政（USPS）發送總共10億組免費的居家快篩。每個家庭可以上網預定至多4組快篩試劑，約一至兩周時間內就能收到宅配到家的快篩組合。
英國
英國自去年也開放國民每人每周最多申請2份快篩試劑組合，每份組合內有7盒居家快篩試劑，民眾可以選擇免費寄送到自宅、公司住處或附近的藥局或篩檢中心，若快篩結果呈現陽性則必須先在家自主隔離，再安排PCR篩檢；企業也能向政府申請快篩試劑，讓員工們能夠在一定期限內於工作場所或帶回家快篩，避免民眾在藥局大排長龍。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。