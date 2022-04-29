名家論壇》鄭仲嵐／觀光船沉沒牽引出的北方四島日俄協調

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負責營運該觀光船行程的「知床遊覽船」公司，在27日召開記者會。58歲的社長桂田精一當眾下跪表示對不起罹難者與失蹤者家屬。桂田並稱當時是「有條件出航」，只要船長認為天候條件不佳，隨時可以返航並退錢，但這種死無對證的說法，受到不少質疑。
再者，事發當天早上9點42分時，當地就已經發布警示表示中午過後風浪會開始增大，船家仍是決意在10點啟程。對照其他觀光船家遵守警示不出航相比，「知床遊覽船」公司顯然抱持僥倖心態，想不要這次卻變得覆水難收，許多旅客無辜罹難。
該事故路段，原先是從東北角斜里町的宇登呂港出港，往東北斜航行後在知床岬折返。然而，該船卻在回程時於途中的瀑布名勝附近發出求救訊號，隨後沈沒。官方對此高度懷疑，船上人員可能會往北漂流到鄂霍茨克海，甚至北方四島的範圍內。如此一來，就必須就搜救跟俄國進行交涉。
事發正逢日俄外交冷淡期
日本首相官邸在4月26日的例行記者會上，官房長官松野博一就表示「將視需要繼續與俄國方面進行（搜索）必要調整，包括確認搜索區域範圍」，他並補充「我們已經收到俄方的回應稱，如果他們有接觸到相關事務，會即刻提供相關資訊」。
位於知床半島以東的北方四島，是由國後、色丹、擇捉與齒舞群島等組成，二次大戰結束前無預警遭到當時的蘇聯撕毀互不侵犯條約之後進攻至今，一直是日俄兩國抱有領土爭議的地區。從觀光船當初折返的知床岬再往東走，不出十幾公里就是北方四島之一的國後島，不是沒有漂流到當地的可能。
只是，日本雖然照會俄國希望能注意乘客下落，但就目前日俄外交關係來說，也同時陷入到歷史上的冰點。就在2月24日俄國發兵攻打烏克蘭後，以歐美為主的國家對於侵略行為大聲撻伐，隨後給予強力的經濟制裁，日本也在隨後加入，並就俄國企業家與政治家等進行一連串資產凍結，並限制兩國間的商品出口。
隨後，日本更在4月22日公布的外交藍皮書中，明確將北方四島領土稱為俄國「非法佔據」。當中「日本固有領土」的表現方式是自2011年以來，「非法佔據」更是自2003年以來復活。俄國克林姆林宮發言人佩斯科夫則是在當天反譏稱「北方四島是俄國寸步不讓的領土」。
蘇聯時代即有互助共識
只是說也湊巧，23日時知床的觀光船就發生沈船事故。日本當局在努力搜尋失蹤者下落時，如果出於緊急的人道需求，也只能跟俄國打招呼，希望一同幫忙搜尋。國土交通省副大臣渡邊猛之在26日緊急趕往當地指揮後，也稱「只要有需要時我們一定跟俄國當局聯繫，在我國盡可能能做的方面要求一起努力」。
事實上，在過去的冷戰時代，日本雖然位於第一島鏈，但是跟蘇聯的關係不至於鬧翻，兩國在海峽上時有船艦互相幫忙。渡邊猛之也稱「在人命救助上，我們在前蘇聯時代就互相幫忙了。這此也是人命關天的重大事件，我相信俄國方面也會理解的」。
不同於歐美國家，烏克蘭被侵略時，日本當初的跟進制裁就比歐美稍慢了些，在制裁幅度上也略有不同。其中最大的點在於能源，日本從俄國進口天然氣跟煤炭，在調度替代國尚未穩定前，日本無法跟俄國在能源供給上一刀兩斷。而這次的觀光船沈船，如果日本要求俄國一起搜索，勢必在國際外交上也欠俄國一個大人情。
但現實問題在於人命關天，失蹤者家屬天天在事發地等待，也勢必讓搜救當局相當有壓力。未來擴大搜索下，遲早會需要俄國幫忙，到時如何協調分工，如果搜索到乘客，俄國是否會允許日方鑑定人員進入北方四島範圍，甚至引渡乘客等，將會引發新一波外交斡旋。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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