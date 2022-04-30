母親節6大賣場優惠　小米電視降3千、蘋果加保回饋破萬

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「小米母親節」活動優惠，手機折扣後還可用1000點小米積分兌換優惠券，Xiaomi 12系列可再折1000元。另外50吋電視降3000元，清掃類家電折扣最高可達4000元。
- Xiaomi 12 Pro售價26,999元，購買即贈Redmi Buds 3（價值945元）
- Xiaomi 12原價23999元，直降1000元，優惠價22999元
- Xiaomi 12X售價16,999元，即贈Xiaomi 智慧延長線 20W 快充版（價值695元）
- 使用小米積分1000點兌換優惠券，Xiaomi 12系列都可再折1000元
- Xiaomi 11 Lite 5G NE原價10999元，直降2700元，8GB+256GB入手價8999元，8GB+128GB最低7999元
- 小米智慧顯示器 P1 50型，直降3000元，特價11699元
- 小米智慧顯示器 65型，直降1000元，特價18199元
- 小米智慧顯示器 P1 55型，直降2500元，特價14199元
- 小米手錶 運動版，直降600元，特價2495元
- Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機，直降300元，特價1195元
- Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版，直降2,000元，特價11,695元
- Xiaomi 空氣循環淨化器，直降2,000元，特價9,195元
- 於小米母親節活動期間，凡於小米商城單筆訂單消費每滿6,000元立即折抵500元
- vivo台南府前路體驗店 4/30(六)推出1.2折vivo原廠33W閃充充電器，原價790元、特價後只要99元，5/1(日)vivo TWS2 ANC真無線藍牙降噪耳機1.7折，原價2,790元、特價只要490元；上午10:30開放排隊、11:00結帳，限量各30組，數量有限，售完為止。
- 即日起至5/6台南體驗店vivo X70可享現金回饋6,000元，再送市價1,990元TWS 2e真無線藍牙耳機；購買vivo V23現金回饋2,000元，再送市價1,089元vivo 33W 閃充充電頭和二合一傳輸線。
- 即日起至5/31於全通路購買vivo X70系列、V23系列、V21、Y76和Y55等指定機款還可至官網登錄，有機會抽中豪華澎湖雙人行、王品台塑牛排雙人餐券等獎項。
德誼會員於母親節優惠期間購買 iPhone、iPad 全系列保護殼，享有 8 折優惠，單筆消費滿 1,000 元，還有機會獲得價值 2,500 元的佐登妮絲頂級 SPA舒壓課程兌換券。
- 買 MacBook 全系列商品搭配 Apple Care+服務專案就送 1,500 元購物金，再加碼超值大禮包，內容物包含防震電腦包、電腦鍵盤膜、高透光螢幕保護貼及科技易即通線上顧問服務一年
- 買 iMac 搭配 AppleCare+ 送3,000元配件購物金
- 買 iPhone 13 全系列加購 DE Care 二年，送母親節限定玫瑰金色行動電源。
- 買 iPhone 13送指定保護殼或玻璃保護貼二擇一，再加碼限量贈送母親節寵愛禮「珍朵絲特煥顏修護組」。
- iPad mini及iPad Pro加購AppleCare+ 服務專案，就送 1,000 元配件購物金。
- 買Apple Watch全系列，舊換新即享有加碼 10% 折抵金，且搭配行動裝置險加購指定款錶帶只要 700 元。
- 購買Mac / iPad Pro / iPhone系列主機，加購S.A Care全方位保障計劃，可享周邊好禮多選一，再贈韓國潮流鹽系品牌 bor 休閒背包，回饋總價超過1萬2,815元，另外，官網同時推出韓國直送專區，任選三件88折優惠。
- 購買Mac / iPhone系列主機，加購「SA Care 2.0 全方位保障計劃」，享有主機5%折抵、周邊購物金3,000元或SSD儲存碟等優惠好禮多選一外，再加贈韓國 bor 休閒背包。
- 購買iPhone 13 系列128GB型機，原價2萬5,900元，加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，贈CBD無線充電盤、 C to Lightning傳輸線、VAP 30W快充頭等好禮多選1外，再加贈韓國bor 休閒背包。
買指定冰箱、洗衣機、電子衣櫥登錄送星巴克飲料券，單品最高送50張，還能再抽百萬家電！購買電視與空調則是滿萬送千，電視低至72折，指定電視好禮還能再享價值萬元的掃地機器人滿額禮，dyson指定商品滿萬折千，電腦舊換新指定電腦最高折2000，購買指定電腦加周邊更是再抽海洋娜拉經典面霜(價值12,600元)
燦坤： 5/1開跑
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