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天天喝可樂！世界最高齡人瑞享嵩壽119歲　曝長壽秘訣

▲全球不分男女最長壽者、住在日本福岡市的田中加子4月19日辭世，享嵩壽119歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球不分男女最長壽者、住在日本福岡市的田中加子4月19日辭世，享嵩壽119歲。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-01 09:00:00

隨著科技進步，人類也越來越長壽，日本是世界上老年人口最多的國家，超過四分之一的社會人口年齡在65歲或以上。住在日本福岡市的日本超級人瑞田中加子更獲得了金氏世界紀錄（Guinness World of Records）認證，成為全球不分男女最長壽者。田中加子一生從明治到令和歷經日本五個時代，先前還曾分享自己的長壽秘訣，但仍於本月19日辭世，享嵩壽119歲。

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田中加子（田中カ子）出生於1903年（明治36年）1月2日。她出生時，正值明治時代的日本走上現代化和崛起的道路，世界也正開啟新時代，萊特兄弟（Wright Brothers）才剛駕駛動力飛機完成了人類歷史上首次受控的動力飛行，環法自行車賽也是首次舉行。但田中加子出生後一年年，日俄戰爭隨即爆發，田中加子可說是在動亂中長大。

田中加子在9個兄弟姐妹中排行老七，出生在農家的她，在19歲時與經營「田中餅屋」的田中英男結婚，雖然2人在婚前從未見面，但田中加子在婚後便跟著丈夫一起經營生意，販賣年糕、紅豆湯、烏龍麵等商品及麵店，後續更曾在花店工作過。隨著戰事延燒，還曾經到博多海軍航空隊中賣烏龍麵。

2人在婚後育有2男2女，但田中英男在1937年參加了二次中日戰爭，她的兒子也被徵召參加第二次世界大戰，田中加子便一個人扛起家計，負責經營家族企業。

田中加子在2019年獲得金氏世界紀錄認證為「全球不分男女最長壽者」，當時她被問及迄今為止最令她開心的事情，她答稱「就是現在」，展現出她及時行樂、把握當下的樂觀態度。田中加子也在2020年9月，她又刷新了有據可循的日本國內歷代最長壽紀錄。

在2005年，田中加子的長子過世後，她便住進了養老院，當時她已經102歲。田中加子除了在103歲時曾動過一次大腸癌手術之外，也曾經動過白內障手術、胰臟癌手術以及膽結石手術。而在長壽的人生中，田中加子不但經歷明治、大正、昭和、平成、令和等5個時代，還見證過許多重大歷史事件，包括兩次世界大戰、1918年西班牙流感大流行以及新冠肺炎疫情大流行。

2010年，次子常雄為田中加子出本了一本有關母親生活以及長壽的書籍，書中寫道田中加子的興趣是學習，每周會參加一次算數課，另外也對作詩有興趣，她幾乎每天都會畫畫、練習書法。田中加子透露，「好奇心與努力是長壽的關鍵。」

另一個長壽的秘訣則是下黑白棋，田中加子在養老院時幾乎每天都要和別人對弈，而且她討厭輸棋，因此會持續對弈到獲勝為止。田中加子一直到117歲都還能夠靠著步行車行走。即使已經100多歲高齡，田中加子食慾仍相當旺盛，根據了解，她也不忌口，除了三餐以外，每天還要喝3罐罐裝咖啡、碳酸飲料等，同時她也很愛吃巧克力。

但在4月中旬，田中加子的家人曾經發出推特表示，她最近身體狀況每況愈下，多次進出醫院。而在2022年4月19日傍晚，田中加子因為年老體衰在福岡市的一間醫院過世，享嵩壽119歲。她曾在118歲生日的時許下願望，表示希望可以健康地活到120歲，沒想到離目標僅差一年。依據日本厚生勞動省的資料，在田中加子辭世後，由明治40年生、大阪府柏原市的巽フサ以115歲高齡成為日本最長壽老人。


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