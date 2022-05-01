就是要打爆共軍！美軍下一代班用武器汰換5.56公釐子彈　

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西格＆紹爾則表示，XM5沿用美軍熟悉的AR步槍系列人體工學與短行程活塞傳動式設計，搭配伸縮式摺疊槍托、兼顧輕量化與可靠性的M-LOK戰術滑軌、新設計防火帽與滅音器。XM250班用機槍僅約5.45公斤，比起M249的7.5公斤，不僅比現役的M249機槍減重4成，有效射程更增加1倍，兩款新槍也都備優異準確性、射程與整體殺傷力，能夠滿足美軍需求。
美軍預計2023年開始採購15,348把XM5步槍、1,704挺XM250班用機槍與11,994 具XM157瞄具配發部隊測試， 未來將以M5、M250和M157作為正式編號，並大量為第一線部隊換裝。
美軍半世紀來最大彈藥變革
越戰期間，美軍發現M14步槍使用的7.62公釐子彈後座力太大，且M14的重量與長度不適合在越南叢林使用，因此在1964年換裝M16步槍時，也同步改用5.56×45公釐子彈，與當時北約使用的7.62x51公釐步槍彈相比，5.56公釐子彈具有輕巧、後座力低等優點，5.56×45公釐子彈後來也成為北約與國軍制式規格子彈。
不過，5.56公釐子彈也有制止力低的缺點，隨著防彈背心軍用陶瓷防彈插板普及，5.56公釐子彈的貫穿力逐漸不敷需求，美軍內部從20多年前就有呼籲汰換5.56公釐子彈的呼聲。不過，美國在2001年開始在阿富汗與伊拉克打反恐戰爭，由於恐怖分子並不會穿防彈衣，因此研發新班用武器計畫受到擱置。
在川普總統上任後，將戰場從反恐戰爭轉回到「大國競爭」，拜登政府上任後「反中抗俄」成為美國朝野共識，面對中俄軍事威脅，美軍未來在戰場上恐將面對身穿單兵防彈個裝的共軍與俄軍。NGSW計畫的6.8公釐口徑子彈能夠在提高子彈貫穿力的同時，還兼顧步兵單位的彈藥攜帶量。
由於班用武器換裝新口徑子彈作業耗資不斐，美軍目前僅計畫對步兵、偵察兵與戰鬥工兵等一線單位進行換裝，其餘二線後勤單位，仍將繼續使用M4系列卡賓槍。
換裝6.8公釐口徑子彈將是美軍半世紀以來最大彈藥變革，在俄羅斯入侵烏克蘭後，北約國家再度將莫斯科視為主要安全威脅，北約國家可能跟進美國換裝子彈對抗俄軍。國軍同樣使用美系5.56公釐班用武器子彈，面對共軍防護裝備提升恐有打不穿的疑慮，且美台軍事合作越來越密切，國軍必須思考因應美軍換裝6.8公釐子彈可能帶來的衝擊與影響。