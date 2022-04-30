Uber Eats官方認證「外送省錢」3撇步　奉上5月優惠碼

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常常打開 Uber Eats App 在首頁中滑動橫幅，將所有看得到的優惠碼通通手刀收下；還有許多人不知道的隱藏版優惠碼，只要在商家合作夥伴商家頁面橫幅圖片上就可以找到。
撇步2 - 綠標優惠聰明挑
想知道哪些餐廳現正優惠中？只要跟著標有綠標優惠的商家合作夥伴下單，就可以享有由各合作商家夥伴所推出的買一送一、滿額送免費餐點、滿額折扣、訂購指定餐點享折扣等經濟實惠的餐點優惠。
撇步3 - 餐廳獎勵不要錯過
向有標記綠色鑽石圖案的餐廳訂餐來賺取餐廳獎勵，只要完成該餐廳合作夥伴所指定的消費任務即可獲取餐廳獎勵，如累積消費滿額送獎勵金、訂單次數達標送免費贈品等。消費者也可以在帳戶裡的「餐廳獎勵」中查看目前已累積的獎勵。
5月Uber Eats新用戶優惠碼
- 新用戶首次下載註冊 Uber Eats App，可享註冊 30 天內無限次數免運費優惠，訂單須滿最低消費金額。
- 5/1-5/31新用戶輸入【寵愛媽咪五折慶】優惠序號可享首兩筆訂單 5 折優惠，限，單筆最高折抵 200 元，限輸入後 14 日內使用完畢，送完為止。
- 4/22-5/31新用戶輸入【防疫三百】優惠序號並使用信用卡/簽帳金融卡支付，享 2 次訂單金額滿 199 元折抵 150 元優惠，送完為止。
- 4/27-5/10 會員輸入【母親節優享】優惠序號，可享美食外送 2 次 85 折優惠折抵，單次最高折抵 50 元，單筆訂單金額須滿 299 元方可使用，送完為止。
- 5/5-5/31首次訂購生鮮雜貨之會員輸入【生鮮給五折】，於指定生鮮雜貨商家訂購生鮮雜貨單筆消費滿 100 元，可享 5 折優惠，單筆消費最高折抵 150 元（限使用兩次），送完為止。
- 5/5-5/31會員輸入【五買生鮮】 ，於指定生鮮雜貨商家訂購生鮮雜貨單筆消費滿 499 元，輸入優惠序號享 120 元優惠折抵（限使用一次），送完為止。
- 4/20-5/31 【春遊三百】優步新用戶輸入優惠序號可享 1 趟乘車優惠折抵 300 元，送完為止。
- 4/20-5/31 【春遊小黃】會員輸入優惠序號可享高雄優步小黃 2 趟乘車優惠折抵 150 元，送完為止。