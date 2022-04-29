COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

T1／遭遇無預警停電！雲豹被逆轉　晉級季後挑戰賽停在M2

▲此役攻下本土球員最高20分的鄭瑋。（圖／桃園雲豹提供）
▲此役攻下本土球員最高20分的鄭瑋。（圖／桃園雲豹提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-29 23:51:38

桃園雲豹職業籃球隊今(28日)在主場面對臺中葳格太陽，雖然球隊共有4人得分上雙，上半場打完還以4分領先，不過下半場遭太陽急起直追，終場以97比112輸球，距離晉級季後挑戰賽魔術數字仍停留在2，雲豹技術顧問劉嘉發表示，今天比賽中進攻端明顯急躁，喪失許多得分機會，短期間內需提升球員們在場上的自信心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場賽事為雲豹例行賽倒數第5場球賽，但落敗後戰績已經跟墊底的臺南台鋼獵鷹拉近，劉嘉發說：「雖然我們跟台南僅剩1場勝差，但無論如何先把自己做好，今天出現了一些狀況，回去要再修正，還是要再持續努力，比賽還沒到最後一分鐘還不知道勝負，我對他們都非常有信心。」

此役攻下本土球員最高20分的鄭瑋也說：「在上半場我們的防守達到不錯的效果，只讓對手進了兩球三分球，中場進休息室教練團有特別提到，太陽是很會打第三節的球隊，但我們自己在第三節可能沒專注，導致讓對手單節就拿了38分，我覺得主要還是在溝通上面出現了問題，回去要再調整。」

今天比賽還出現插曲，在第3節剩下4分16秒時，雲豹主場中原大學體育館因台電無預警區域性停電，導致比賽暫停，大約半小時後電力才恢復比賽。

T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。

▲桃園雲豹主場中原大學體育館無預警停電。（圖／桃園雲豹提供）
▲桃園雲豹主場中原大學體育館無預警停電。（圖／桃園雲豹提供）

T1／成功踢館雲豹！臺中太陽4連勝　鎖定例行賽第2

T1／台啤英熊球員確診　桃園雲豹今主場照打

T1／首例！台啤英熊球員確診　本周與雲豹之役延賽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀