T1／遭遇無預警停電！雲豹被逆轉 晉級季後挑戰賽停在M2
桃園雲豹職業籃球隊今(28日)在主場面對臺中葳格太陽，雖然球隊共有4人得分上雙，上半場打完還以4分領先，不過下半場遭太陽急起直追，終場以97比112輸球，距離晉級季後挑戰賽魔術數字仍停留在2，雲豹技術顧問劉嘉發表示，今天比賽中進攻端明顯急躁，喪失許多得分機會，短期間內需提升球員們在場上的自信心。
本場賽事為雲豹例行賽倒數第5場球賽，但落敗後戰績已經跟墊底的臺南台鋼獵鷹拉近，劉嘉發說：「雖然我們跟台南僅剩1場勝差，但無論如何先把自己做好，今天出現了一些狀況，回去要再修正，還是要再持續努力，比賽還沒到最後一分鐘還不知道勝負，我對他們都非常有信心。」
此役攻下本土球員最高20分的鄭瑋也說：「在上半場我們的防守達到不錯的效果，只讓對手進了兩球三分球，中場進休息室教練團有特別提到，太陽是很會打第三節的球隊，但我們自己在第三節可能沒專注，導致讓對手單節就拿了38分，我覺得主要還是在溝通上面出現了問題，回去要再調整。」
今天比賽還出現插曲，在第3節剩下4分16秒時，雲豹主場中原大學體育館因台電無預警區域性停電，導致比賽暫停，大約半小時後電力才恢復比賽。
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