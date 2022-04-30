PLG／陳堅恩宣布引退　攻城獅致贈20萬純金退休戒

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成為攻城獅隊史首位退役球員 球團致贈價值20萬純金退休紀念戒
賽後攻城獅為副隊長陳堅恩舉辦引退儀式，也特別邀請陳堅恩親友出席，球團也在賽前西側三樓觀眾席佈置「Lioneers, Respect!」大型布條，以此紀念陳堅恩過去為攻城獅所呼喊的每次隊呼，儘管賽季結束後他將退休，但未來陳堅恩的精神將永遠留在攻城獅主場！攻城獅球團也在引退儀式中致贈首季裱框地板、實戰球衣與純金退休紀念戒指，期待攻城獅所有球員皆能傳承陳堅恩的拚戰精神，也希望陳堅恩在季後賽結束後能帶著滿滿祝福迎接退休人生！
林冠綸總教練也於引退儀式中特別稱讚陳堅恩的職業精神，林冠綸總教練認為：「我非常幸運第一次擔任職業隊總教練時就能擁有一位每個總教練都夢寐以求的球員，他忍著膝傷與我們奮鬥兩季，也為攻城獅贏下非常多重要比賽！」
陳堅恩在引退儀式尾聲向獅紫軍深情喊話：「謝謝你們不論戰績好或不好，你們總是進場為我們吶喊，很感激今天不是我最後一次見到你們，因為今年我們晉級季後賽了，咱們季後賽見，我愛你們！」
新竹街口攻城獅首次與擁有百年歷史的美國運動品牌Mitchell & Ness 聯名，推出復古系列商品，包含Authentic復古球衣與球褲、復古版WINDY CITY復古天際線T-shirt、復古高國豪應援T-shirt，攻城獅球星也在「復古之夜」披上本次重磅聯名款復古球衣出賽，攻城獅當家球星高國豪更表示：「能夠穿上與Mitchell & Ness聯名的球衣在主場出賽，是身為職業籃球員的一大願望，這次聯名款的球衣褲設計簡潔有力，特別是胸前電繡隊名與Roar To Glory織標是我認為這件最值得收藏的原因！」在攻城獅球星助威下，本日官方商品部再度寫下佳績，單日銷售額破50萬，且Mitchell & Ness 聯名復古球衣狂銷近百件！