中職／五月狂龍來襲！天龍陣黑色新球衣出征

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，五月狂龍主題月，狂龍軍&龍粉知己會員進場過卡簽到點數也將累加狂送！原先每次進場過卡簽到可獲得點數30點，五月主場賽事每獲一勝，下一場比賽過卡簽到點數將增加30點（即贈60點）。若取得2連勝，第三場比賽過卡簽到點數將增加60點（即贈90點），以此類推。但若賽事落敗，隔場賽事過卡簽到點數則維持不變，等待下一場勝利持續累加。若五月14場主場賽事全勝，全勤的狂龍軍&龍粉知己會員最多可獲得點數3,150點。
五月狂龍賽事將從高雄澄清湖主場開跑，為回饋南部球迷，味全龍5月3日至5日澄清湖開幕3連戰，每場前1,000名入場球迷也將贈送球員休息室Locker同款姓名牌磁鐵乙份，還沒收集完的球迷朋友，千萬不要錯過。
5/7「天龍陣」再度上陣
去年廣受好評的主題日「天龍陣」將再度上陣，5月7日、8日於天母主場將再度結合地區日本文化特色，以「天母神龍寺」的概念來打造日本神社風情，邀請球迷一同來體驗日本祭典文化。
想念赴日旅遊的朋友不妨來趟球場偽出國，不僅可以到天母神龍寺求取趣味籤詩，每場賽事也開放會員球迷報名體驗穿著和服的機會，有機會和Dragon Beauties小龍女一樣成為場上最美麗的嬌點。配合祭典活動，小龍女也將在局間進行扇子舞大遊行，不僅如此，場邊還有豐富的祭典遊戲和美食，等您一起進場來體驗。
要是有事無法到場支持，味全龍為了服務廣大球迷對於即時 highlights 的需求，今年也特別引進「SPOT賽事即時影音資料庫」，相信不少眼尖的球迷可以發現，味全龍近期提供不少主場賽事的短影音highlights，透過SPOT也大幅提升味全龍所有主場賽事影音妥善的標籤及儲存管理，未來將可以更即時、快速，提供給所有球迷更多元的影音內容。