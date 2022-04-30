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中職／五月狂龍來襲！天龍陣黑色新球衣出征

▲味全龍五月天龍陣新黑色球衣。（圖／味全龍提供）
▲味全龍五月天龍陣新黑色球衣。（圖／味全龍提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-04-30 01:22:27

味全龍目前戰績排名第2，對於即將步入五月，球團今年也首度打造「五月狂龍」主題月活動，會員進場點數將隨勝場數累加狂送，自5月7日天母主題日「天龍陣」起，接續的五月主場賽事都將換上全新『狂龍球衣』，就是希望龍將們能乘雲而上，力拼五月戰績。

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味全龍經典紀錄之一，就是歷年五月份的戰績傲人，因此今年味全龍首度推出「五月狂龍」主題月，希望能將五月狂龍打造成味全龍獨有的主題月活動，自5/7日天母主場開始，接下來的每場主場賽事，龍將們都將換上黑色狂龍戰袍，期待球隊能乘雲而上；另外為了體現五月狂龍的魅力，黑色狂龍帽徽W也將數字5融入其中，球衣也將於7日起在味全龍商城和天母專櫃同步販售，17日起3場澄清湖主場賽事也會販售，歡迎南部球迷現場選購，球迷每人、每回皆以限購2件為限。

此外，五月狂龍主題月，狂龍軍&龍粉知己會員進場過卡簽到點數也將累加狂送！原先每次進場過卡簽到可獲得點數30點，五月主場賽事每獲一勝，下一場比賽過卡簽到點數將增加30點（即贈60點）。若取得2連勝，第三場比賽過卡簽到點數將增加60點（即贈90點），以此類推。但若賽事落敗，隔場賽事過卡簽到點數則維持不變，等待下一場勝利持續累加。若五月14場主場賽事全勝，全勤的狂龍軍&龍粉知己會員最多可獲得點數3,150點。


五月狂龍賽事將從高雄澄清湖主場開跑，為回饋南部球迷，味全龍5月3日至5日澄清湖開幕3連戰，每場前1,000名入場球迷也將贈送球員休息室Locker同款姓名牌磁鐵乙份，還沒收集完的球迷朋友，千萬不要錯過。


5/7「天龍陣」再度上陣


去年廣受好評的主題日「天龍陣」將再度上陣，5月7日、8日於天母主場將再度結合地區日本文化特色，以「天母神龍寺」的概念來打造日本神社風情，邀請球迷一同來體驗日本祭典文化。

想念赴日旅遊的朋友不妨來趟球場偽出國，不僅可以到天母神龍寺求取趣味籤詩，每場賽事也開放會員球迷報名體驗穿著和服的機會，有機會和Dragon Beauties小龍女一樣成為場上最美麗的嬌點。配合祭典活動，小龍女也將在局間進行扇子舞大遊行，不僅如此，場邊還有豐富的祭典遊戲和美食，等您一起進場來體驗。

要是有事無法到場支持，味全龍為了服務廣大球迷對於即時 highlights 的需求，今年也特別引進「SPOT賽事即時影音資料庫」，相信不少眼尖的球迷可以發現，味全龍近期提供不少主場賽事的短影音highlights，透過SPOT也大幅提升味全龍所有主場賽事影音妥善的標籤及儲存管理，未來將可以更即時、快速，提供給所有球迷更多元的影音內容。

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