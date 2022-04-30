蘋果最便宜產品來了！一支「退卡針」117元：信仰加值價

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Apple的自助維修計畫正式在美國推出，民眾可以自己買原廠的材料自己維修，就有網友發現，Apple原廠Sim卡退卡針價格要4美金，換算成台幣約117元，從網站上看到的退卡針，跟買iPhone時盒裝內附的一樣。如果真的想要退卡，而原廠附的退卡針也不見了的話，其實用小迴紋針也可以。
■Apple擦拭布，售價590元
一塊擦拭布壓了蘋果LOGO就能賣到590元，這就是Apple的魅力，但其實不單單只是賣信仰，官網寫到擦拭布採用不會造成磨損的柔軟材質製成，可安全有效地清潔任何 Apple 顯示器，包括 nano-texture 玻璃。且不要小看這塊布的魅力，剛開賣時，從下單到出貨，最久甚至要等到10週，現在不用擔心缺貨，直營店就能直接買到了。
■Apple Mac Pro 輪組套件，售價20900元
4顆輪子要價2萬元，這價格合理嗎？這輪組套件是給 Mac Pro使用的，採用特製的不銹鋼和橡膠滾輪，讓 Mac Pro 可以輕鬆移動。不是Apple賣貴，是我們被貧窮限制，畢竟一台Mac Pro起跳價要將近19萬元，用2萬的輪子更能符合貴氣的主機。
■Pro Stand立架，售價31900元
專為Pro Display XDR螢幕所設計的Pro Stand立架，該組設備不是用來逛網拍的，主要以專業人士的需求為考量，有這款立架才能隨意調整高度、傾斜度、旋轉角度，以螢幕售價最高規將近19萬元來看，配件跟上貴氣的售價才能搭配，但一個Pro Stand立架的價格，就比MacBook Air筆電還要貴，也是相當驚人！
■Apple Watch Edition 18K金錶框，售57萬元
2015年Apple Watch第一代推出，當時同步上市了Edition系列，有18K金和玫瑰金錶框材質，售價34萬~57萬元，其中最高規的是57萬元鑲18K金款框，不僅錶框是18Ｋ金，搭配的錶帶也是金錶釦，但核心功能都與一般萬元的Apple Watch相同，缺少保值，也就沒有後續。