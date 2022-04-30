具俊曄愛太狂！把「熙媛」刺身上 網友：還有台北經緯度
大S（徐熙媛）和具俊曄上月28日在台灣辦好結婚登記手續，結婚紀念日則以韓國2月8日登記日為準，近期夫妻倆都在大S豪宅「台北信義」過新婚生活。具俊曄過去透露與大S交往時，女方為他在腳上刺青，兩人結婚後，他被拍到無名指多了一圈類似戒指的紋身，放閃太太，而近日又被爆出到台北某刺青店再添新刺青，高調對大S示愛。
台北東區知名刺青店昨（29日）在IG分享照片，兩名師傅專注地為具俊曄在脖子、肩膀處紋身，其中一名師傅PO出和具俊曄的合照，具俊曄秀出臂膀上的皇冠刺青，上頭的絲帶寫著韓語，眼尖的網友認出是大S韓文名字「희원」（熙媛）。
至於具俊曄頸部的一排字串則是「Remember Together forever（記得永遠在一起）」英文草寫，另外，還有一個在胳臂上的紋身為台北經緯座標，3個曝光的刺青，全都跟愛妻大S有關。
網友看到照片驚喜留言：「具歐巴耶」、「太帥了吧歐巴」、「看到台北經緯度，淚目了」、「熙媛是他的王后，記得永遠在一起」、「他的紋身好多都是為了S紋的，真的愛的太狂」，有人詢問刺青含意，店家僅回覆「這需要主人自行公布」，還有網友問大S是否同行，店家神祕地回了「噓」字，保護夫妻隱私。（編輯：楊穎軒）