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具俊曄愛太狂！把「熙媛」刺身上　網友：還有台北經緯度

▲具俊曄（右圖）為大S添上愛的刺青。（圖／文娛日報社微博）
▲具俊曄（右圖）為大S添上愛的刺青。（圖／文娛日報社微博）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-30 07:59:172022-04-30 08:19:38

大S（徐熙媛）和具俊曄上月28日在台灣辦好結婚登記手續，結婚紀念日則以韓國2月8日登記日為準，近期夫妻倆都在大S豪宅「台北信義」過新婚生活。具俊曄過去透露與大S交往時，女方為他在腳上刺青，兩人結婚後，他被拍到無名指多了一圈類似戒指的紋身，放閃太太，而近日又被爆出到台北某刺青店再添新刺青，高調對大S示愛。

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▲具俊曄對大S的愛表露無遺。（圖／djkoo IG）
▲▼具俊曄對大S的愛表露無遺。（圖／djkoo IG、記者林調遜攝）
▲大S和媽媽個性皆強硬。（圖／記者林調遜攝）
台北東區知名刺青店昨（29日）在IG分享照片，兩名師傅專注地為具俊曄在脖子、肩膀處紋身，其中一名師傅PO出和具俊曄的合照，具俊曄秀出臂膀上的皇冠刺青，上頭的絲帶寫著韓語，眼尖的網友認出是大S韓文名字「희원」（熙媛）。

▲具俊曄秀出皇冠紋身。（圖／benlazo.nn8 IG）
▲▼具俊曄秀出皇冠、英文草寫新紋身。（圖／benlazo.nn8 IG）
▲▼具俊曄秀出皇冠、英文草寫新紋身。（圖／benlazo.nn8 IG）
至於具俊曄頸部的一排字串則是「Remember Together forever（記得永遠在一起）」英文草寫，另外，還有一個在胳臂上的紋身為台北經緯座標，3個曝光的刺青，全都跟愛妻大S有關。

▲▼具俊曄再為大S添愛的印記。（圖／nn8.tat2_taipei IG）
▲▼具俊曄再為大S添愛的印記。（圖／nn8.tat2_taipei IG）
▲▼具俊曄再為大S添愛的印記。（圖／nn8.tat2_taipei IG）
網友看到照片驚喜留言：「具歐巴耶」、「太帥了吧歐巴」、「看到台北經緯度，淚目了」、「熙媛是他的王后，記得永遠在一起」、「他的紋身好多都是為了S紋的，真的愛的太狂」，有人詢問刺青含意，店家僅回覆「這需要主人自行公布」，還有網友問大S是否同行，店家神祕地回了「噓」字，保護夫妻隱私。（編輯：楊穎軒）

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