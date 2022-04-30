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連千毅勾惡停戰　「幕後推手」發聲：先低頭就是樹立榜樣

▲連千毅與勾惡的口水戰暫歇，傳出「幕後推手」是知名道上人物「北盜」黑金城。（圖／翻攝連千毅、勾惡FB）
▲連千毅與勾惡的口水戰暫歇，傳出「幕後推手」是知名道上人物「北盜」黑金城。（圖／翻攝連千毅、勾惡FB）

編輯中心/綜合報導

2022-04-30 08:50:58

直播主連千毅近日被YouTuber「勾起你心中的惡」質疑利用發行NFT詐騙、斂財「割韭菜」，讓連千毅氣得提告反擊，還起底「勾惡」身份，更相約當面對質辯論。事件越燒越大，網紅鳳梨以及藝人春風都跳出來批評連千毅，之後連千毅刪文，勾惡也發表道歉影片，兩人戰火暫歇。原本外界認為是太陽會前苗栗分會會長謝育全居中調停，但後來又有消息指出，幕後推手是「北盜」黑金城，黑金城也出面喊話，「誰能率先低頭就是樹立了榜樣！」

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▲「勾惡」邀請連千毅前員工踢爆直播內幕。（圖／翻攝勾起你心中的惡FB）
▲勾惡已把嗆聲「連千毅啥都不是」的影片下架。（圖／翻攝勾起你心中的惡FB）
連千毅與勾惡之間的風波鬧得沸沸揚揚，不過隨著連千毅將臉書粉專上與勾惡有關的貼文全數刪除，勾惡下架「連千毅啥都不是」的嗆聲影片，並上傳了一支道歉影片後，兩人的口水戰似乎到此為止。

▲連千毅發布影片，起底勾惡的長相及個人資料。（圖／翻攝連千毅臉書）
▲連千毅也將臉書上與勾惡有關的文章刪除。（圖／翻攝連千毅臉書）
據了解，讓兩人放下干戈的幕後推手是道上知名大哥「北盜」黑金城，黑金城也在臉書上發表對此事的看法，「這事件中其實脈絡很簡單，一點也不複雜。連千毅自承是兄弟，但他必須做生意。（做兄弟能不做生意還能有吃有住，那就只有坐牢）勾惡自詡是揭弊除奸的發聲人，但他也須另討生活。換言之，在這現實的江湖裡，清清濁濁自屬常態，無人能免。可如今，兩人因所謂的NFT買賣演變成社會注目的事件，除了隔空論戰外，還相約訂期辯論較量。如果這場擂台真的發生，我請問兩位各有來歷的年輕朋友，所為何來？得到什麼？解決了啥？除了滿足一些隔岸觀火看熱鬧的人或酸言酸語唯恐天下不亂外，什麼都没有。」

黑金城表示，「兩方各有淵源關係的長輩親友也言之諄諄極力疏通，這就不需我多所著墨了。五月五日的當面辯論取消。既已提告，就交由司法做仲裁。江湖是什麼？它有倫理有規矩在的，除非你無視於此，那麽就得依倫理規矩行事。這才是尊重。」

黑金城強調，「連千毅、勾惡都不是弱者，但誰能率先『低頭』就是樹下了榜樣。我期許二位能有這樣的智慧與肚量。兩位大有可為的年輕人不好再這樣消耗了，須知，成全他人就是成就自己。惟其如是才不致辜負那些真心真誠支持你的人」。（編輯：倪浩軒）

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