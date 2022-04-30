連千毅勾惡停戰　「幕後推手」發聲：先低頭就是樹立榜樣

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據了解，讓兩人放下干戈的幕後推手是道上知名大哥「北盜」黑金城，黑金城也在臉書上發表對此事的看法，「這事件中其實脈絡很簡單，一點也不複雜。連千毅自承是兄弟，但他必須做生意。（做兄弟能不做生意還能有吃有住，那就只有坐牢）勾惡自詡是揭弊除奸的發聲人，但他也須另討生活。換言之，在這現實的江湖裡，清清濁濁自屬常態，無人能免。可如今，兩人因所謂的NFT買賣演變成社會注目的事件，除了隔空論戰外，還相約訂期辯論較量。如果這場擂台真的發生，我請問兩位各有來歷的年輕朋友，所為何來？得到什麼？解決了啥？除了滿足一些隔岸觀火看熱鬧的人或酸言酸語唯恐天下不亂外，什麼都没有。」
黑金城表示，「兩方各有淵源關係的長輩親友也言之諄諄極力疏通，這就不需我多所著墨了。五月五日的當面辯論取消。既已提告，就交由司法做仲裁。江湖是什麼？它有倫理有規矩在的，除非你無視於此，那麽就得依倫理規矩行事。這才是尊重。」
黑金城強調，「連千毅、勾惡都不是弱者，但誰能率先『低頭』就是樹下了榜樣。我期許二位能有這樣的智慧與肚量。兩位大有可為的年輕人不好再這樣消耗了，須知，成全他人就是成就自己。惟其如是才不致辜負那些真心真誠支持你的人」。（編輯：倪浩軒）